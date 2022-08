iPhone 14 Pro : les images qui fuient montrent la découpe de l’appareil photo et la barre d’état

Peu de temps après la confirmation officielle par Apple de l’événement Apple du 7 septembre, les premières images de l’iPhone 14 Pro sont maintenant apparues. Les photos divulguées montrent la découpe ronde pour la caméra selfie et la découpe en forme de pilule pour les capteurs. Un autre écran affiche les icônes de la barre d’état.

Les photos proviennent de l’utilisateur de Twitter DuanRui, connu pour avoir divulgué des images de produits Apple inédits. Il est considéré comme une source fiable, ses informations ont toujours été confirmées. Les images montrent la caméra selfie et les capteurs en gros plan. Les rumeurs sur la forme de pilule et la découpe ronde, censées remplacer l’encoche sur les modèles d’iPhone 14 Pro, sont ainsi confirmées.

Apple adapte la barre d’état au nouveau design

Comme le rapporte Macrumors, d’autres images ont fui en plus des photos des découpes d’affichage. L’utilisateur de Twitter ShrimpApplePro a partagé des captures d’écran montrant la barre d’état de l’iPhone 14 Pro Max. Twitter a depuis supprimé les images.



Les symboles d’état sur l’iPhone 14 Pro Max sont légèrement plus grands que sur le prédécesseur.



Image : © CrevettesApplePro 2022



Apparemment, les icônes de la barre d’état des modèles d’iPhone 14 Pro sont un peu plus grandes que celles de leurs prédécesseurs. À titre de comparaison, le leaker a superposé des captures d’écran d’un iPhone 13 Pro Max et d’un iPhone 14 Pro Max. Les symboles de l’iPhone 14 Pro Max sont légèrement plus grands. De plus, toute la barre d’état a apparemment été déplacée un peu plus bas vers la droite. La taille et le positionnement modifiés sont susceptibles d’être des ajustements au nouveau design de la caméra selfie.