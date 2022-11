iPhone 14 Pro : l’affichage permanent fonctionnera bientôt comme Android

L’écran toujours allumé de l’iPhone 14 Pro devrait bientôt fonctionner comme vous le savez depuis les smartphones Android : qu’il n’affiche l’heure que sur un fond noir. Les paramètres correspondants peuvent être trouvés dans la version bêta développeur d’iOS 16.2. Apple réagit aux critiques de plusieurs côtés.

Apple voulait probablement trop d’une bonne chose – et est maintenant en train de revenir en arrière. En septembre, les fans d’Apple étaient d’abord heureux que l’iPhone 14 Pro dispose enfin d’une fonctionnalité tant attendue : l’affichage permanent. Mais la version Apple différait considérablement de ce que l’on sait depuis longtemps des smartphones Android. Par défaut, l’iPhone affiche non seulement l’heure sur l’affichage permanent, mais également une version grisée de l’image d’arrière-plan et des notifications sélectionnées. De nombreux testeurs et utilisateurs trouvent cela trop.

iOS 16.2 vous permet de personnaliser l’affichage permanent

La version bêta 3 du développeur iOS 16.2 permet désormais un paramètre permettant de personnaliser l’affichage permanent. Sous « Affichage et luminosité », il y a un élément de menu appelé « Toujours affiché ». Là, vous pouvez activer ou désactiver l’option à l’aide du curseur. La nouveauté d’iOS 16.2 beta 3 est la possibilité de désactiver éventuellement l’arrière-plan et/ou les notifications sur l’affichage permanent.

Avec le fond d’écran désactivé et aucune notification, l’affichage permanent reste noir et n’affiche que l’heure et les widgets de votre écran de verrouillage, tout comme les smartphones Android.



Dans les paramètres de la version bêta d’iOS 16.2, les fonds d’écran et les notifications pour l’affichage permanent peuvent être désactivés.



Image : © 9to5Mac 2022



Cette nouvelle option, qui devrait arriver sur iPhone 14 Pro avec iOS 16.2, est une réponse aux plaintes de certains utilisateurs et testeurs. Jusqu’à présent, il n’y avait qu’une seule solution de contournement pour désactiver l’arrière-plan sur l’affichage permanent. En mode « Ne pas déranger », l’affichage permanent peut être tellement atténué que le fond d’écran est à peine visible.