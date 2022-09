iPhone 14 Pro et Pro Max introduits avec une caméra frontale flexible

Pour la première fois depuis 2017, Apple a renoncé à l’encoche de caméra pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max et introduit à la place une nouvelle caméra frontale flexible dans l’écran. Il y a aussi un appareil photo principal de 48 mégapixels.

En plus des iPhone 14 et iPhone 14 Plus normaux, Apple a également présenté mercredi les nouveaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Les deux modèles utilisent les mêmes tailles d’écran que leurs prédécesseurs de la série iPhone 13, à savoir 6,1 et 6,7 pouces. Cependant, à 2 000 nits, la luminosité maximale des écrans a augmenté.

Sans encoche, mais avec une pilule d’appareil photo

Pour la première fois depuis l’iPhone X de 2017, Apple a renoncé à l’encoche d’affichage proéminente pour la caméra frontale dans la partie supérieure de l’écran des nouveaux modèles. Au lieu de cela, le fabricant utilise un évidement en forme de pilule dans l’écran lui-même, que nous connaissons déjà chez d’autres fabricants. En plus de la caméra, cela abrite également Face ID.

Une particularité est qu’Apple intègre très bien l’évidement dans la disposition de l’écran et le rend ainsi presque invisible. Toute la zone se transforme en une sorte de barre de notification dynamique. Les applications peuvent également utiliser la zone pour des publicités spéciales. L’iPhone 14 Pro et Pro Max sont également les premiers modèles dans lesquels Apple propose une fonctionnalité d’affichage permanent.

Nouveau processeur pour les modèles Pro uniquement

Contrairement à l’iPhone 14 et à l’iPhone 14 Plus, les modèles Pro sont livrés avec l’A16 Bionic, qui est fabriqué selon un procédé de 4 nanomètres. Il dispose de 6 cœurs de processeur, de 5 cœurs de GPU et de 16 cœurs pour le Neural Engine.

Il existe également des mises à niveau pour la caméra. Le nouveau capteur principal a une résolution de 48 mégapixels, les photos étant finalement toujours enregistrées avec une résolution de 12 mégapixels. Ici, Apple utilise la fonctionnalité connue d’autres fabricants, dans laquelle les informations lumineuses de quatre pixels de capteur sont combinées en un seul pixel photo. Cependant, il y aura également un mode pour prendre des photos 48MP.

La configuration de la caméra est complétée par un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels et un objectif zoom de 12 mégapixels pour un grossissement jusqu’à trois fois. Il y a aussi une mise au point automatique pour la caméra frontale.

Prix ​​plus élevés que le prédécesseur

Cette année, les clients devront puiser encore plus dans leurs poches que d’habitude : la plus petite version de l’iPhone 14 Pro coûte 1 299 euros (prix public conseillé) et l’iPhone 14 Pro Max coûtera au moins 1 449 euros (prix public conseillé). Les deux modèles devraient être disponibles à partir du 16 septembre.