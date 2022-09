iPhone 14 Pro et 14 Pro Max pour obtenir de nouveaux appareils photo ultra-larges avec de meilleurs capteurs

31 août 2022 16:26:53 IST

Apple sera lancer leur prochaine série iPhone 14 dans une semaine à partir de maintenant. L’iPhone 14, l’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont parmi les téléphones mobiles les plus attendus à sortir cette année.

À l’approche de l’événement de lancement, les rumeurs et les rapports sur la série iPhone 14 et le matériel qu’elle comportera font plus de bruit que jamais. L’un des derniers rapports est venu au monde, avec l’aimable autorisation de Ming-Chi Kuo, l’un des analystes et pronostiqueurs les plus réputés sur tout ce qui concerne Apple.

Selon Kuo, l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max comporteraient un nouveau capteur de caméra ultra-large avec une taille de pixel de 1,4 µm. En comparaison, les capteurs utilisés dans les caméras de l’iPhone 13 sont d’environ 1,0 µm.

On sait depuis longtemps que plus que le nombre de pixels, c’est la taille du capteur et de chaque pixel individuel qui a un effet sur la qualité des photos et des vidéos, en particulier dans les scènes où l’éclairage n’est pas adéquat. Plus la taille des pixels est petite, plus un capteur pourra capturer d’informations. Cependant, le compromis avec des tailles de pixels plus petites est qu’il ajoute également beaucoup de bruit et de grain à une image.

La décision d’Apple d’utiliser des capteurs avec des pixels légèrement plus grands devrait se traduire par des prises de vue détaillées et éventuellement de meilleures performances en basse lumière en donnant au processeur plus de données avec lesquelles travailler.

Kuo rapporte que le nouveau capteur d’imagerie CMOS sera rejoint par un nouveau moteur à bobine mobile (VCM) et un nouveau module de caméra compact. Tous ces composants seront jusqu’à 70 % plus chers que ceux des modèles iPhone 13 Pro sortants. Kuo pense également que Sony fournira les capteurs CMOS tandis que Minebea et Largan s’occuperont du VCM. Le module principal de l’appareil photo compact sera fourni par LG.

En plus du nouveau capteur ultra-large et du module de caméra, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devraient également obtenez un nouvel appareil photo principal 48MP qui utilise le regroupement de pixels 4 en 1. Ce sera une mise à niveau massive des capteurs de caméra 12MP actuels qu’Apple utilise pour son iPhone.

Les images résultantes devraient offrir des photos aux couleurs plus précises et de bien meilleures performances en basse lumière. Les caméras frontales des deux, le 14 Pro et l’iPhone 14 Pro recevront une grosse mise à jour avec autofocus et une ouverture f/1.9 beaucoup plus large.

