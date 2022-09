iPhone 14 Pro : dans ces scénarios, l’affichage permanent est désactivé

Le nouvel iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont tous deux équipés d’un écran toujours allumé. Cela signifie que les utilisateurs disposent toujours d’informations importantes telles queL’heure ou les notifications en un coup d’œil. Dans certains cas, cependant, l’écran s’éteint quand même.

Les utilisateurs d’Android connaissent depuis longtemps l’affichage permanent – Les fans d’Apple peuvent profiter pour la première fois d’un écran toujours allumé avec les nouveaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max phares. Mais l’affichage permanent des applications et notifications sélectionnées décharge la batterie. Par conséquent, l’affichage permanent s’éteint complètement dans certains cas. Apple a maintenant expliqué cela sur sa propre page d’assistance.

L’affichage permanent est désactivé dans ces huit scénarios

Il existe au total huit scénarios dans lesquels l’affichage permanent s’éteint automatiquement sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max :

L’iPhone est face vers le bas

L’iPhone est dans votre sac à main ou dans la poche de votre pantalon

Le focus « Sleep » est activé

Le mode d’économie d’énergie est activé

L’iPhone est connecté à CarPlay

la La caméra de continuité, avec laquelle l’iPhone d’iOS 16 peut être utilisé comme webcam pour le Mac, est activée

L’iPhone n’a pas été utilisé depuis un moment

Lorsque vous vous éloignez de votre iPhone avec une Apple Watch jumelée

L’affichage permanent apprend les modèles d’activité

Selon la liste ci-dessus, le nouvel affichage permanent s’éteindra également automatiquement si vous n’utilisez pas votre iPhone pendant un certain temps. Selon Apple, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max apprennent les modèles d’activité précis de l’utilisateur, et l’appareil allume ou éteint ensuite l’affichage en conséquence. Cela devrait fonctionner, par exemple, en relation avec un programme de sommeil créé ou un réveil.