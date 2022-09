iPhone 14 Pro : Cela révèle une fuite de boîtier concernant les caméras

Apple présentera le nouvel iPhone demain. Au dernier moment, une image est diffusée censée en dire plus sur les dimensions de l’iPhone 14 Pro. Que dit la fuite du boîtier sur les caméras du nouveau modèle ?

Sur le blog coréen Naver, l’utilisateur yeux1122 a posté une photo d’une coque d’iPhone 14 Pro glissée sur un iPhone 13 Pro. Les découpes du boîtier ne correspondent évidemment pas au module caméra du smartphone. L’entrée de blog indique également que le bouton d’alimentation n’est pas compatible.

La coque iPhone 14 est-elle réelle ?

Comme le note 9to5Mac, l’auteur de la nouvelle fuite a eu un bilan mitigé dans les précédentes prévisions de produits Apple. Un étui de téléphone portable d’un fabricant inconnu n’indique pas nécessairement les propriétés réelles de l’iPhone 14 Pro. La spéculation sur une caméra plus grande est étayée par d’autres fuites.

Les analystes confirment des caméras plus grandes sur l’iPhone 14 Pro

Dans le dernier numéro de sa newsletter, Mark Gurman (Bloomberg) précise que l’iPhone 14 Pro sera doté de téléobjectifs améliorés et de capteurs ultra grand-angle. De plus, l’enregistrement vidéo et la photographie en basse lumière ont été développés.

Plus tôt cette année, Max Weinbach a publié des dessins schématiques de l’iPhone 14 Pro et Pro Max qui suggéraient une augmentation de la taille du module de caméra et une conception globale plus épaisse. Cette évolution poursuivrait également la tendance qu’Apple avait lancée avec – par rapport au modèle précédent – des caméras sensiblement plus grandes dans l’iPhone 13 Pro.

Les caméras plus grandes doivent être équipées de 48 MP

L’analyste aussi Ming Chi Kuo s’attendait à ce que les plus grosses caméras arrivent. La raison en est que la qualité d’image devrait être augmentée de 12 MP à 48 MP. Cependant, cela ne s’applique probablement qu’à l’appareil photo principal de l’iPhone 14 Pro.

Reste à savoir si ces attentes seront confirmées lors de la sortie de l’iPhone 14 Pro. Nous le saurons avec certitude demain.