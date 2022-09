iPhone 14 : les modèles Pro pourraient avoir des batteries plus grosses que leurs prédécesseurs

Apple peut donner aux modèles d’iPhone 14 Pro des batteries plus grandes que leurs prédécesseurs. La raison : la capacité plus élevée est destinée à compenser la consommation d’énergie accrue des écrans toujours allumés. De plus, Apple pourrait bientôt se passer de la fente pour carte SIM de l’iPhone.

Comme le rapporte l’expert Apple Mark Gurman dans le dernier numéro de sa newsletter Power-On (via Macrumors), l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max auraient des batteries plus grandes que leurs prédécesseurs. En conséquence, les deux modèles Pro sont « globalement légèrement plus grands » que l’an dernier. Entre autres choses, la capacité accrue est destinée à compenser la consommation d’énergie plus élevée des écrans toujours allumés. La fonctionnalité sera utilisée pour la première fois cette année dans les modèles Pro de l’iPhone 14.

Données de capacité de batterie contradictoires en provenance de Chine

Gurman ne fournit pas de données sur la capacité des batteries. Cependant, des chiffres concrets sont déjà apparus sur la plateforme de médias sociaux chinois Baidu (via 9to5Mac), mais certains d’entre eux contredisent les affirmations de Gurman. Cependant, on peut se demander si les valeurs sont correctes. Selon un post sur Baidu, l’iPhone Pro 14 offrira une batterie de 3 200 mAh, tandis que l’iPhone 13 Pro a une capacité de 3 095 mAh – une augmentation d’un bon trois pour cent.

La batterie de l’iPhone 14 Pro Max aurait une capacité de 4 323 mAh. Cependant, ce serait 29 mAh de moins que le prédécesseur. Selon le post sur la plateforme chinoise, la capacité de la batterie du modèle standard devrait également augmenter. L’iPhone 14 pourrait être livré avec une batterie de 3 279 mAh. Ce serait une augmentation minime par rapport à l’iPhone 13 avec une batterie de 3 227 mAh.

La capacité réelle de la batterie des modèles d’iPhone 14 sera finalement révélée le 7 septembre. Ensuite, Apple présentera officiellement la prochaine génération.

Certains modèles d’iPhone 14 seront-ils livrés sans emplacement pour carte SIM ?

Dans sa newsletter, Gurman aborde un autre sujet intéressant. Selon l’expert, Apple pourrait se passer de l’emplacement pour carte SIM sur certains modèles d’iPhone 14. Cependant, Gurman pense qu’il est plus probable qu’Apple attende la 15e génération avant de le faire. Au lieu d’une carte SIM physique, les utilisateurs devraient alors utiliser une eSIM, c’est-à-dire une carte SIM numérique.

L’absence de cartes SIM physiques dans l’iPhone ne serait pas une énorme surprise. Le modèle eSIM est maintenant assez courant et l’emplacement pour carte SIM manquant fournirait de l’espace supplémentaire dans l’iPhone. Apple pourrait l’utiliser pour des batteries plus grandes ou des capteurs d’appareil photo.