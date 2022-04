iPhone 14 : la mise à niveau de la caméra frontale devrait garantir de meilleurs selfies

Selon une nouvelle fuite, tous les modèles d’iPhone 14 recevront des mises à niveau pour la caméra selfie en plus d’une puce plus puissante. Cependant, la qualité des images n’est probablement pas augmentée par plus de mégapixels, mais par un autofocus supplémentaire et une ouverture différente.

L’analyste bien connu Ming Chi Kuo a récemment annoncé sur Twitter que les fans d’Apple peuvent s’attendre à une petite mise à niveau de la caméra frontale sur tous les modèles d’iPhone 14. Apple prévoit de passer d’une mise au point fixe à une mise au point automatique. De plus, au lieu d’une ouverture f/2.2 comme dans l’iPhone 13, il convient désormais d’utiliser une ouverture f/1.9, qui capte plus de lumière.

Autofocus et une valeur d’ouverture plus petite pour une meilleure profondeur de champ

dans une tweet de suivi Kuo a expliqué certains mérites des deux changements : « La prise en charge de la mise au point automatique et une valeur d’ouverture plus faible peuvent fournir un meilleur effet de profondeur de champ en modes selfie et portrait. De plus, la mise au point automatique peut également améliorer les effets de mise au point dans FaceTime, les appels vidéo et les flux en direct. «

Un autre avantage que Kuo n’aborde pas dans son tweet est une meilleure qualité d’image lors de la prise de vue en basse lumière. Plus la valeur d’ouverture est faible, plus l’ouverture devient grande. Plus de lumière peut donc entrer, ce qui entraîne moins de bruit d’image. Soit dit en passant, Kuo ne parle pas d’une mise à niveau des mégapixels pour la caméra selfie. Ici, il faut à nouveau s’attendre à un capteur de 12 mégapixels.

Plus de mégapixels pour les principaux appareils photo des modèles d’iPhone 14 Pro

La mise à niveau majeure en mégapixels pour l’iPhone 14 devrait concerner le capteur principal – mais uniquement pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max.Selon les rumeurs, Apple augmente la résolution ici pour la première fois depuis la sortie de l’iPhone 6s. Au lieu d’un capteur principal de 12 mégapixels, les modèles premium de l’iPhone 14 proposeront probablement un capteur de 48 mégapixels. Cela devrait également affecter légèrement la taille du module de caméra.