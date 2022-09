iPhone 14 contre iPhone 13 : qui vaut le changement ?

Le nouvel iPhone 14 peut être précommandé à partir d’aujourd’hui. Il coûte 100 euros de plus que son prédécesseur et ressemble également étonnamment à l’iPhone 13 à première vue. Nous clarifions si et pour qui le changement vaut toujours la peine.

Affichage et design en comparaison



À peine distinguables au premier et au deuxième coup d’œil : l’iPhone 13 (à gauche) et l’iPhone 14 (à droite).



Image : © Apple.com 2022



Deux chiffres suffisent pour vous donner une première impression des différences entre l’iPhone 14 et l’iPhone 13 : le nouveau modèle est plus épais de 0,15 mm et plus léger de 1 gramme. Rien n’a changé en termes de design et d’affichage.

L’encart pour la caméra frontale et le haut-parleur en haut de l’écran, également connu sous le nom d’encoche, reste. Apple a seulement décidé de passer à la soi-disant « Dynamic Island » pour l’iPhone 14 Pro.

Comme l’iPhone 13, l’iPhone 14 est disponible dans les couleurs minuit et étoile polaire. Cependant, les options bleu et rouge (produit) du nouvel iPhone sont nettement plus lumineuses cette fois. Le vert et le rose ont été complètement supprimés. Il existe une toute nouvelle couleur : le violet.

Matériel : Capteurs améliorés et plus encore



Apple a consacré une section distincte de son discours aux nouveaux capteurs de l’iPhone 14.



Image : © Apple 2022



Un peu plus est arrivé au fonctionnement interne de l’iPhone. Si le modèle précédent disposait encore d’un capteur gyroscopique 3 axes, l’iPhone 14 est désormais équipé d’un capteur gyroscopique dynamique. Cela devrait assurer une orientation encore plus précise et, avec le nouveau capteur de force g, permettre la détection des accidents de voiture.

Apple a également donné au nouveau smartphone Bluetooth 5.3, l’iPhone 13 ne prenant en charge que la norme Bluetooth 5.0. Autre nouveauté, deux capteurs de lumière ambiante au lieu d’un comme auparavant. La durée de vie de la batterie a été prolongée d’une heure et est maintenant de 20 heures.

La puce A15 reste en grande partie inchangée. Cependant, l’iPhone 14 dispose d’un cœur GPU supplémentaire, ce qui devrait avoir un effet positif sur la puissance de traitement graphique.

Appareil photo : enregistrez maintenant des vidéos en 4K



Lors de la dernière keynote, Apple a également présenté des améliorations à l’appareil photo de l’iPhone.



Image : © Apple 2022



L’iPhone 14 contient le « moteur photonique ». C’est ce qu’Apple appelle sa nouvelle technologie photo, qui améliore les images à l’aide de matériel, d’apprentissage automatique et de logiciels. Cela devrait augmenter considérablement la qualité, en particulier dans des conditions de faible luminosité.

Il y a aussi de petits changements à la caméra principale. Au lieu d’une ouverture f/1.6, l’iPhone 14 utilise désormais une ouverture f/1.5, ce qui permet à plus de lumière d’entrer dans le capteur. La taille des pixels est également passée de 1,7 microns à 1,9 microns, ce qui devrait également avoir un effet positif sur la qualité des photos. La caméra frontale du nouveau modèle dispose désormais du même autofocus qui était auparavant réservé aux caméras principales. De loin, la plus grande innovation dans les caméras est autre chose.

Avec l’iPhone 14 vient enfin la prise en charge de l’enregistrement vidéo 4K. Un mode action devrait également assurer la stabilisation de l’image lors de l’enregistrement. Selon Apple, vous pouvez prendre des photos cinématographiques en déplacement.

Conclusion : pour qui cela vaut-il la peine de passer à l’iPhone 14 ?

L’iPhone 14 a eu quelques ajustements sous la surface. Dans l’ensemble, cependant, il s’agit de l’une des plus petites mises à jour qu’Apple ait jamais apportées à un nouvel iPhone. Passer de l’iPhone 13 est surtout intéressant pour vous si vous êtes enthousiasmé par les nouvelles caméras avec enregistrement vidéo 4K. Si les fonctionnalités de l’appareil photo ne sont pas importantes pour vous, vous pouvez rester avec l’iPhone 13.

Cependant, l’iPhone 14 est intéressant pour vous si vous utilisez encore un iPhone plus ancien. La mise à jour vers iOS 16 n’apparaît que pour l’iPhone 8 et les générations plus récentes. Si vous utilisez encore un iPhone 7, iPhone 7 Plus ou iPhone SE (première génération), cela vaut la peine de passer à l’iPhone 14.

Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités :