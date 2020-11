iPhone 14 avec super zoom: Apple travaille sur un nouvel appareil photo

Les caméras des smartphones s’améliorent de plus en plus, mais les reflex numériques sont toujours en avance en matière de zoom optique. Cependant, grâce à la technologie périscopique, cela pourrait changer. L’iPhone 14 devrait donc utiliser des optiques avec un zoom dix fois plus important. À cette fin, le groupe travaille avec Samsung, entre autres.

L’iPhone 14 devrait arriver sur le marché en 2022. Il nous reste encore du temps, mais les premières rumeurs émergent déjà. Selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, il y a des premières indications qu’une caméra périscope est utilisée dans l’iPhone 14. Cela permet d’obtenir un zoom optique jusqu’à dix fois.

Zoom périscope Samsung dans l’iPhone

Kuo s’appuie sur les changements dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple pour cette déclaration. Le groupe Cupertino collabore depuis cette année avec Semco et Sunny Optical, qui sont considérés comme les meilleurs fabricants d’objectifs d’appareils photo en Chine et en Corée du Sud. L’assemblage devrait alors avoir lieu chez Samsung, une caméra périscope est utilisée ici depuis le Galaxy S20 Ultra.

La technologie n’est pas encore répandue dans le monde Android, mais au moins elle est déjà utilisée dans certains produits phares. En plus du Galaxy S20 Ultra, le Huawei P40 Pro + mérite d’être mentionné ici, considéré comme l’un des meilleurs smartphones si vous souhaitez prendre des photos d’objets éloignés avec lui. En général, Huawei a dirigé le développement d’appareils photo pour smartphones ces dernières années et a également lancé le P30 Pro, le premier téléphone commercial doté d’une caméra périscope.

Voici comment fonctionne le super zoom

Dans la caméra périscope, le capteur d’image est installé verticalement et la lumière est redirigée vers le composant sensible à la lumière via un prisme à un angle de 45 degrés. Une caractéristique frappante de cette technologie est la caméra rectangulaire à l’arrière; les objectifs normaux sont ronds.

L’avantage de cette conception est qu’une distance focale plus longue peut être obtenue avec la même épaisseur de dispositif. Pour des raisons physiques, les zooms sont tout simplement plus grands que les autres objectifs et dépasseraient clairement du smartphone. La conception du périscope résout ce problème. Une comparaison entre l’iPhone 12 Pro Max et le P40 Pro Plus montre la différence qu’un périscope peut faire: le grossissement du smartphone de Huawei est presque quatre fois plus fort que celui d’Apple.