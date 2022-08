iPhone 14 : Apple se concentre sur la production des modèles Pro

Peu de temps avant la sortie de l’iPhone 14, plus de détails sur le prochain smartphone Apple ont été divulgués. L’analyste Ross Young dévoile de nouveaux chiffres de production. Ceux-ci semblent profonds. Apple s’attend-il à un intérêt particulier pour les modèles Pro ?

sur Twitter Ross Young partage les chiffres de production des modèles d’iPhone 14 avec ses super followers. Selon cela, entre juin et septembre, Apple s’est principalement concentré sur la production de l’iPhone 14 Pro Max. Cela représente 29% de tous les modèles produits. Ensuite, les iPhone 14 et 14 Pro viendraient avec environ 25% chacun. L’iPhone 14 Max n’est qu’à 21%. Plus de la moitié de tous les modèles produits durant cette période étaient donc des modèles Pro.

Apple vendra-t-il vraiment plus d’iPhone 14 Pro que de modèles standards ?

Les apparences pourraient cependant être trompeuses : les premières tendances se dessinent dans la fabrication des écrans iPhone.

En termes de nombre d’affichages, l’iPhone 14 Pro Max a toujours 28 %, l’iPhone 14 et 14 Pro déjà 26 %, selon Young. A partir de septembre, la production des dalles iPhone 14 Max a également fortement augmenté. Une tendance qui pourrait perdurer. Cette étape de production se traduira tout de même en modèles finis, si bien que la proportion globale de modèles Pro tend à diminuer.

La demande de modèles Pro initialement particulièrement élevée

On peut supposer qu’Apple ne fait que se préparer à la demande de ses principaux clients, qui souhaitent acheter le modèle le plus grand et le plus puissant le jour de la sortie. Il a été observé dans le passé qu’avec un léger retard, une clientèle plus large acquiert alors également les autres modèles.

Pour le moment, Apple se concentre davantage sur les modèles Pro. L’attente du fabricant de smartphones semble également être un intérêt croissant pour les écrans plus grands – après tout, il n’y aura plus de versions mini cette année. Mais l’iPhone 14 Max Pro peut-il vraiment dépasser le modèle standard à long terme ? Nous restons curieux.