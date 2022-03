iPhone 13 : vous devez connaître ces conseils sur l’appareil photo

À chaque nouvelle édition de son iPhone, Apple améliore non seulement la technologie de l’appareil photo du smartphone, mais lui donne également constamment de nouvelles fonctions. Grâce à nos conseils pour l’appareil photo de l’iPhone 13, vous deviendrez facilement un photographe vedette.

Par Sébastien Weber

Lorsque vous déballez votre nouvel iPhone 13, vous remarquerez les objectifs de l’appareil photo à l’arrière du smartphone. Selon le modèle, deux objectifs (iPhone 13 et iPhone 13 Mini) voire trois (iPhone 13 Pro) sont disponibles pour prendre de superbes photos ou vidéos. Voici quelques conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de l’appareil photo de votre iPhone 13.

Prises de vue macro en un clin d’œil



Tourné avec l’iPhone 13 Pro.



Image : © 45secondes.fr 2021



Toute personne intéressée par la macrophotographie a un appareil photo décent à portée de main avec l’iPhone 13. Les prises de vue macro sont ces images dans lesquelles de très petits objets ou détails sont capturés de manière très nette, comme l’intérieur d’une fleur, une araignée, etc.

Pour les appareils photo reflex classiques, il existe des objectifs spéciaux qui rendent de telles prises de vue convaincantes. Mais l’iPhone 13 peut convaincre en tant qu’appareil photo de poche avec une qualité étonnamment bonne.

Pour créer une photo ou une vidéo macro, ouvrez l’appareil photo et sélectionnez le mode correspondant. Ensuite, vous vous rapprochez du sujet autant que vous le souhaitez avec l’objectif, et l’iPhone 13 reconnaît automatiquement qu’il doit passer à une prise de vue macro en faisant la mise au point en conséquence.

En mode photo, vous pouvez prendre en charge cela en modifiant le zoom de 1x à 0,5x. Dans certains cas, il est également utile de cliquer sur l’écran de l’iPhone 13 avec votre doigt là où la mise au point de l’image doit être si votre smartphone ne le reconnaît pas correctement.

Des vidéos cinématographiques grâce au mode cinématique

Une nouvelle fonctionnalité impressionnante de l’iPhone 13 est le soi-disant mode cinématique, qui permet à votre iPhone 13 de changer automatiquement la mise au point pendant le tournage.

Pour l’utiliser, réglez votre iPhone 13 sur Cinéma dans l’application Appareil photo (une option à gauche de Vidéo) et appuyez sur le bouton d’enregistrement comme d’habitude. En mode cinéma, votre iPhone 13 reconnaît désormais automatiquement la personne ou l’objet sur lequel la mise au point doit être effectuée. Tout le reste en arrière-plan apparaît légèrement flou.

Si une nouvelle personne ou un nouvel objet apparaît devant l’objectif pendant le tournage, l’iPhone 13 basculera automatiquement vers celui-ci pour qu’il apparaisse au point. Mais ne vous inquiétez pas : les vidéos enregistrées en mode cinéma peuvent être éditées par la suite dans l’application photos si vous n’aimez pas la sélection de mise au point automatique. Là, vous ouvrez la vidéo, sélectionnez Modifier et recherchez la partie du film où vous souhaitez modifier la mise au point. Cliquez ensuite avec votre doigt à l’endroit où vous souhaitez le déplacer.

Styles photographiques pour de meilleures images

De nombreuses photos peuvent être améliorées avec des programmes de retouche d’image après avoir été prises en modifiant le contraste, etc. L’iPhone 13 vous permet de faire cette édition dans l’application appareil photo avec différents styles sélectionnables.

Pour ce faire, vous balayez vers le haut depuis le bas de l’application appareil photo lorsque vous êtes en mode photo pour obtenir les paramètres tels que flash et co. Ensuite, vous sélectionnez la quatrième option à partir de la gauche (trois carrés), puis vous avez le choix entre les styles suivants, dont les effets peuvent également être contrôlés via les onglets « Tone » et « Warmth »:

défaut

riche en contraste : Les couleurs apparaissent plus intenses, le contraste est augmenté et les ombres prennent également tout leur sens.

: Les couleurs apparaissent plus intenses, le contraste est augmenté et les ombres prennent également tout leur sens. Brillant : Rend les couleurs plus lumineuses.

: Rend les couleurs plus lumineuses. Chaleureux : Fournit un look général plus chaud avec des nuances dorées.

: Fournit un look général plus chaud avec des nuances dorées. Du froid: Améliore les nuances de bleu, rendant l’image légèrement plus froide.

Enregistrer des vidéos en mode Photo

Qui ne le sait pas : vous voulez en fait prendre une photo, mais une vidéo serait bien mieux dans la situation. Mais au moment où vous basculez la fonction, le moment amusant est passé.

Votre iPhone 13 est suffisamment flexible pour capturer exactement de telles situations. En mode photo, maintenez enfoncé le déclencheur, l’iPhone 13 reconnaît que vous souhaitez enregistrer une vidéo et continue de filmer jusqu’à ce que vous relâchiez le déclencheur.

Paramètres de caméra utiles

Outre ces fonctions pratiques, il existe également des paramètres pour l’application appareil photo, qui peuvent être utiles pour de nombreuses photos. Pour ce faire, passez aux paramètres puis au sous-élément Caméra :

Privilégier les coups rapides : Vous devez activer cette option si vous souhaitez prendre plusieurs photos à la suite. Votre iPhone 13 ajuste alors automatiquement la qualité de l’image afin qu’il puisse enregistrer par la suite.

: Vous devez activer cette option si vous souhaitez prendre plusieurs photos à la suite. Votre iPhone 13 ajuste alors automatiquement la qualité de l’image afin qu’il puisse enregistrer par la suite. conserver les paramètres : Dans ce sous-menu, vous pouvez spécifier les paramètres dont votre iPhone 13 doit se souvenir. En fonction de ce que vous activez ici, votre iPhone 13 conservera les paramètres d’exposition, etc., même si vous fermez l’application appareil photo et la redémarrez plus tard.

: Dans ce sous-menu, vous pouvez spécifier les paramètres dont votre iPhone 13 doit se souvenir. En fonction de ce que vous activez ici, votre iPhone 13 conservera les paramètres d’exposition, etc., même si vous fermez l’application appareil photo et la redémarrez plus tard. Caméra frontale miroir: Lorsque vous prenez un selfie, votre iPhone 13 reflète automatiquement l’image, de sorte que la photo ne ressemble pas à ce que vous voyez dans l’aperçu. Pour éviter cela, vous pouvez mettre l’enregistrement en miroir.

