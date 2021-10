iPhone 13 : voici la quantité de RAM dans le nouveau smartphone Apple

L’iPhone 13 est là et les caractéristiques techniques ne sont plus un secret. Sauf pour la taille de la RAM, sur laquelle Apple – comme d’habitude – est silencieux. Cependant, des détails sur la RAM sont maintenant apparus en ligne.

4 gigaoctets dans l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini et 6 gigaoctets dans l’iPhone 13 Pro et Pro Max. Selon Macrumors, cela devrait être la capacité exacte de la RAM des nouveaux iPhones. Le blog tire ces informations de l’outil de développement Xcode d’Apple. Dans la version 13 bêta, plusieurs endroits dans le code devraient indiquer la taille de la RAM des nouveaux smartphones.

Pas de mémoire supplémentaire sur l’iPhone 13

Bien entendu, Apple ne confirme pas ces tailles. Dans le passé, cependant, Macrumors utilisait cette méthode pour trouver des informations correctes sur les nouveaux iPhones. Nous supposons donc que le blog est correct cette fois aussi.

4 Go de RAM étaient déjà dans l’iPhone 12 et la capacité de RAM n’a pas augmenté entre les modèles haut de gamme iPhone 12 Pro (Max) et 13 Pro (Max). La dernière génération de smartphones de Cupertino peut toujours calculer plus rapidement que l’ancienne. Tous les modèles d’iPhone 13 sont équipés d’un nouveau processeur. L’A15 peut fournir une amélioration des performances même avec la RAM inchangée. Selon Apple, la dernière génération fait mieux que son prédécesseur en termes d’autonomie et de performances graphiques.

Les nouveaux iPhones peuvent être pré-commandés à partir du 17 septembre. Les ventes commenceront le 24 septembre.