iPhone 13 Pro Max : selon DisplayMate, le meilleur écran pour smartphone

Les experts en écran de DisplayMate ont testé l’écran de l’iPhone 13 Pro Max et lui ont décerné la meilleure note. Dans de nombreuses catégories, cependant, les différences par rapport au prédécesseur ne sont plus perceptibles visuellement.

Les experts en affichage de DisplayMate ont examiné de plus près l’écran du nouvel iPhone 13 Pro Max et l’ont soumis à une vaste série de tests. Le résultat est impressionnant. L’iPhone 13 Pro Max a le meilleur écran jusqu’à présent que DisplayMate a testé et atteint la meilleure note A +.

Meilleures notes dans 13 catégories

Dans un total de 13 catégories de test, l’iPhone 13 Pro Max a réussi à obtenir un meilleur score ou presque égal aux meilleurs scores précédents d’autres appareils. DisplayMate certifie que l’écran du smartphone a la précision des couleurs la plus élevée et la luminosité maximale la plus élevée pour les écrans OLED, entre autres. Les autres catégories dans lesquelles l’iPhone 13 Pro Max a pu marquer étaient une faible réflexion, de petites différences de luminosité lors des angles de vision et bien sûr le rapport de contraste.

Dans certains cas, les différences ne sont mesurables que

Cependant, les meilleures valeurs mesurées par rapport à la concurrence et également par rapport à son prédécesseur, l’iPhone 12 Pro Max, ne sont que de l’ordre du millième. Selon DisplayMate, les écrans des smartphones haut de gamme actuels sont à un niveau si élevé dans plusieurs catégories de mesure que les différences ne peuvent être mesurées mais plus perceptibles optiquement.

La procédure de test DisplayMate ne permet que dans une mesure limitée des comparaisons directes avec d’autres smartphones haut de gamme actuels. Cependant, cela n’est pas dû à la procédure, mais plutôt au faible volume de test. Les seuls autres smartphones haut de gamme qui ont été testés par les experts au cours des 12 à 14 derniers mois, outre l’iPhone 12 Pro Max, étaient le Samsung Galaxy Note 20 Ultra et le OnePlus 9 Pro. Tous les trois pourraient également atteindre la meilleure note A + avec leurs écrans, mais sont facilement dépassés dans les catégories individuelles par l’iPhone 13 Pro Max.