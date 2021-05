iPhone 13 Pro Max: ce design serait-il une déception? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Apple iPhone 11 Pro Max 64 Go gris sidéral

L' iPhone 11 Pro Max gris sidéral reconditionné, c'est un écran super Retina XDR associé à un OLED multi-touch tout écran de 65. Pouces. Smartphone puissant et complet, son revêtement oléophobe fait qu'il résiste bien aux traces de doigts. De plus, il vous sera possible d'afficher plusieurs langues en même temps et des jeux de caractères. Idéal en vacances, l' iPhone 11 Pro Max gris sidéral reconditionné dispose d'un indice de protection IP68, qui fait qu'il peut aller jusqu'à 4 mètres de profondeur pendant 30 minutes tout au plus. Son plus grand avantage, outre son design, réside dans son triple appareil photo ultra grand angle, son appareil grand angle et son téléobjectif de 12 Mpx. Profitez ainsi de la qualité des caméras de ce smartphone pour immortaliser tous vos meilleurs moments. Il offre également une possibilité d'une recharge sans fil avec des chargeurs Qi 9. L' iPhone 11 Pro Max gris sidéral reconditionné vous sera remis avec une multitude d'accessoires dont : - Un câble de chargeur ; - Un kit piéton, - Un pick SIM pour le compartiment de la carte SIM ; - Un câble USB ; - Un adaptateur lightning vers mini-jack 3.5 mm. L' iPhone 11 Pro Max gris sidéral reconditionné est un smartphone qui a été testé avant de vous être envoyé. Vous n'aurez donc pas de mauvaises surprises en l'utilisant. De plus, il a été réinitialisé et désimlocké afin de vous garantir un usage relativement simple. Vous n'aurez pas à attendre longtemps avant d'utiliser l' iPhone 11 Pro Max gris sidéral reconditionné, car il une fois en votre possession, l'appareil sera immédiatement utilisable. Concernant sa livraison, vous pouvez choisir entre la livraison à domicile et le retrait dans un point relais. Et si vous n'êtes pas satisfaits, vous pouvez nous retourner votre appareil. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour la tête, un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/ kg pour le tronc et la tête, et 4 W/kg pour les membres.