iPhone 13 Pro Max: Apple opte-t-il pour un design bad boy? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Est-ce à quoi ressemble l’iPhone 13 Pro Max? Apparemment, Apple fait grandir et grandir la caméra. À l’avenir, les lentilles devraient avoir l’air extrêmement hors du boîtier.

YouTuber Filip Koroy a publié une vidéo sur sa chaîne EverythingApplePro dans laquelle il présente le prétendu design de l’iPhone 13 Pro Max. Il a utilisé les dernières rumeurs sur les nouveaux smartphones Apple comme source. Avant de regarder la vidéo, on vous prévient: le regard au dos n’est pas un candidat au « coup de foudre »:

Étant donné que les fabricants utilisent des capteurs de plus en plus grands dans leurs appareils, les lentilles ne peuvent plus être cachées dans le boîtier. Vous le savez déjà depuis de nombreux autres smartphones haut de gamme. Avec l’iPhone 13 Pro Max, Apple semble vouloir explorer les limites du bon goût. On parle d’une énorme différence de taille par rapport à la série actuelle. Koroy parle du nouveau Pro Max comme d’un vrai « bad boy ».

Le logement reste le même, mais la caméra devient gigantesque

L’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 13 Pro Max sont apparemment identiques en hauteur et en largeur. Le module caméra, en revanche, devrait être nettement plus grand dans le nouveau modèle et donc occuper beaucoup plus de l’arrière que dans les appareils actuels:

iPhone 12 Pro Max: 31,79 mm x 34,24 mm (hauteur x largeur)

iPhone 13 Pro Max: 36,56 mm x 37,62 mm

Autre innovation optique: la caméra de l’iPhone 12 Pro Max a déjà l’air de 2,78 mm hors du boîtier. Avec l’iPhone 13 Pro Max, il a encore augmenté de 30%, donc un montant décent. Le module recherchera 3,65 mm à l’avenir. Cela signifie: si vous mettez le smartphone sur la table et que vous souhaitez l’utiliser, cela devrait être une affaire fragile.

iPhone 13 Pro Max: la qualité raccourcit le temps de s’y habituer

Le module de caméra lui-même devrait être plus rond à l’avenir et offrir une transition transparente vers le reste de l’arrière – ce qui devrait paraître très élégant. Pourtant: selon Koroy, il faut s’habituer au design de l’iPhone 13 Pro Max avec le « big truc fou ». On dit que le temps qu’il faut pour s’habituer à l’optique de la caméra devrait raccourcir la qualité des images.

