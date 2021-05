iPhone 13 (Pro): l’appareil photo obtient les fonctionnalités Max

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro devraient bénéficier de fonctionnalités intéressantes. Ces fonctions de l’appareil photo étaient auparavant réservées aux modèles Max. De plus, le cœur des smartphones Apple est entré en production de masse.

Sensor Shift pour tous les iPhone 13. La rumeur a commencé il y a quelques mois. Maintenant, il y a de nouveaux indices. Au cours du premier semestre de l’année, les fabricants des moteurs à bobine mobile nécessaires à la fonctionnalité ont principalement fourni des téléphones portables Android, rapporte DigiTimes. À partir de juillet, les iPhones devraient dominer la demande. L’arrière-plan est que tous les nouveaux modèles ont la stabilisation optique de l’image Sensor Shift, donc les sources de la chaîne d’approvisionnement

iPhone 13: capturez des sujets en mouvement en toute sécurité

Actuellement, seul l’iPhone 12 Pro Max parmi les smartphones Apple utilise cette technologie. Étant donné que les fabricants sont invités à augmenter leur production de 30 à 40%, il y a en fait beaucoup de choses à suggérer que non seulement l’iPhone 13 Pro Max, mais aussi les modèles plus petits bénéficieront de cette fonctionnalité à l’avenir.

L’avantage du décalage du capteur: la fonction peut compenser les tremblements lors de l’enregistrement, car le capteur de la caméra est mobile. Même si vous enregistrez des vidéos d’enfants qui se tortillent, vous promenez dans le parc ou utilisez votre iPhone pour prendre des photos sur une route cahoteuse: «Vous obtenez une stabilisation plus précise que jamais», a déclaré Apple à l’époque où la fonctionnalité a été présentée.

L’A15 démarre

Le rapport montre également que le fournisseur d’Apple TSMC a commencé la production en série des puces pour l’iPhone 13: l’A15. On ne sait pas encore quelles améliorations le cœur des nouveaux iPhones apportera en détail. Cependant, il doit être fabriqué dans un processus optimisé de 5 nm et donc avoir des performances encore meilleures que l’A14 Bionic. Cela fonctionne dans l’iPhone 12, dont les performances laissent la concurrence Android dans l’ombre.

En plus d’un affichage à 120 Hz, vous pouvez également vous attendre à une encoche plus petite. Cependant, il ne faut pas s’attendre à une révolution du design, comme les premiers regards actuels sur l’iPhone sont censés le révéler. Ou peut-être que nous ne verrons pas du tout un iPhone 13.





