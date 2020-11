iPhone 13 Pro: fuite des premiers détails sur la caméra

L’iPhone 12 est frais sur le marché et la rumeur bouillonne déjà sur un successeur. Le design de l’iPhone 13 devrait rester le même, mais l’appareil photo du modèle Pro fait un pas en avant. Du moins, c’est ce que prétend l’analyste Apple Ming-Chi Kuo.

Ming-Chi Kuo est connu pour ses prévisions précises. Il n’est donc pas étonnant que l’accent soit mis sur ses évaluations. Maintenant, l’analyste parle à nouveau et fournit même des informations initiales sur l’iPhone 13 Pro, comme le rapporte MacRumors.

iPhone 13 Pro avec un meilleur appareil photo

Ming-Chi Kuo croit fermement qu’Apple améliorera l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro et rendra ainsi les photographes amateurs heureux. L’objectif ultra grand angle en particulier fait un bond en avant significatif. Par exemple, une ouverture améliorée devrait permettre à presque deux fois plus de lumière de tomber sur le capteur. Des prises de vue nocturnes ou des objets mal éclairés en bénéficieraient.

On dit que la caméra ultra grand angle a une mise au point automatique pour la première fois. Bien que cela ne soit pas vraiment pertinent pour les sujets très éloignés, cela pourrait signifier un niveau de détail plus élevé et des images plus nettes pour les gros plans avec un très grand angle. Selon Kuo, cela devrait être rendu possible par le fournisseur Largan, qui fournit à Apple ces modules de caméra optimisés, y compris les moteurs à bobine mobile. Ceux-ci devraient alors également être utilisés dans l’iPhone 14.

Le design de l’iPhone 12 est adopté

En ce qui concerne l’apparence extérieure, Ming-Chi Kuo est certain qu’Apple suivra de près le design de l’iPhone 12 et qu’aucun changement majeur n’est imminent. L’analyste est également d’avis qu’Apple lancera également l’iPhone 13 sur le marché en quatre variantes. En plus de la version de base de l’iPhone 13, vous pouvez également vous attendre à un modèle mini, pro et pro max.

En ce qui concerne une sortie, Ming-Chi Kuo prévoit que les ventes commenceront en septembre 2021 et Apple reprendra son cycle d’origine. En raison de la pandémie corona, le constructeur américain avait reporté la sortie de l’iPhone 12 cette année.