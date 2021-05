iPhone 13 Pro en bronze: voici à quoi pourrait ressembler la nouvelle couleur d’Apple ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

L’iPhone 13 se rapproche de plus en plus en compagnie de diverses rumeurs. Une vidéo basée sur des fuites montre désormais comment un fan imagine l’iPhone 13 Pro en bronze. Découvrez chez nous à quoi pourrait ressembler la nouvelle couleur de la version Pro.

Même si les fuites d’iPhone 13 augmentent depuis un certain temps et que certaines fonctionnalités deviennent très sécurisées, il reste des questions sans réponse sur les modèles d’iPhone de cette année. Les avis divergent parfois sur les couleurs possibles des nouveaux smartphones Apple. Entre autres choses, il y a un ton bronze dans la pièce comme une nouvelle variation parmi les modèles Pro, que l’utilisateur de Twitter @volodykdesign a animé dans une vidéo de rendu selon ses idées.

iPhone 13 Pro en bronze dans la vidéo de rendu

La création de l’utilisateur montre l’iPhone 13 Pro dans une courte vidéo de rendu avec une musique de fond dans la nouvelle couleur. La conception était prétendument basée sur des fuites connues et des dessins CAO. Le dos est emmêlé et dérive dans un ton orange. Le cadre en acier inoxydable, quant à lui, est conservé dans une couleur bronze ou cuivre nettement plus foncée. Les fuites précédentes montraient déjà une variante similaire qui était un peu plus brillante. Cela rappelait un peu les Pixel 4 et 4 XL de Google dans « Oh So Orange ».

Il reste à voir si Apple introduira réellement une couleur aussi accrocheuse pour les versions Pro de l’iPhone 13. Les fuites indiquent que la couleur est toujours en cours d’expérimentation et n’a pas franchi les étapes nécessaires au lancement. Dans le passé, la société préférait des tons plus réservés pour les modèles Pro, tels que le nouveau bleu Pacifique et l’or presque crème. On dit que la version graphite grisâtre revient à un noir foncé.

iPhone 13: couleurs pas encore connues

Alors que l’iPhone 13 Pro se concentre sur le bronze et le cuivre en plus du gris plus foncé et du noir, les modèles d’iPhone 13 moins chers sont toujours très silencieux. En plus des cinq couleurs noir, blanc, produit rouge, vert et bleu de l’année dernière, un iPhone 12 en violet a été récemment ajouté. Apple peut également utiliser une nouvelle couleur cette année pour se différencier des modèles de l’année précédente.









