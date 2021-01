iPhone 13 ou iPhone 12s: le nom d’Apple pour l’iPhone 2021 dit tout

Les noms ne sont que de la fumée et des miroirs? Pas du tout. Que Apple appelle le prochain modèle d’iPhone « iPhone 13 » ou « iPhone 12s » en dit long sur ses fonctionnalités. Sur la base des rumeurs actuelles, nous analysons pour vous quel nom est le plus probable pour l’iPhone 2021.

Le terme «iPhone 13» est actuellement répandu dans le moulin à rumeurs lorsqu’il s’agit du successeur de l’iPhone 12, qui devrait apparaître à l’automne 2021. Mais est-il vraiment évident qu’Apple appellerait ainsi son prochain iPhone? Il y a de bonnes raisons à cela – et au moins autant contre. Mais une chose est sûre: avec une petite mise à niveau, Apple lancera plus probablement un iPhone 12s. Le 13 devrait être réservé à un modèle avec des innovations majeures.

Cela parle pour un iPhone 13

Quels grands changements Apple pourrait-il prévoir par rapport à l’iPhone 12? Il y a pas mal de rumeurs qui font état d’innovations révolutionnaires – et justifient ainsi le nom d’iPhone 13. De plus, Apple a finalement sorti l’iPhone 12 directement après l’iPhone 11.

Cette innovation de conception change tout

Avec cette fonctionnalité, Apple pourrait mettre fin à une époque et en commencer une nouvelle: la société envisage de sortir l’iPhone 13 complètement sans connexions visibles. Si l’expert Apple Marques Brownlee a raison avec cette thèse, ce serait le premier iPhone sans connecteur Lightning. Cependant, Apple pourrait ne pas franchir cette étape avant 2022.

Affichage: Apple rattrape les produits phares d’Android

L’iPhone 2021 devrait enfin disposer d’une fonctionnalité que les utilisateurs de certains produits phares d’Android connaissent depuis 2019: un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour qu’Apple puisse offrir ce taux de rafraîchissement élevé sans trop solliciter la batterie, le la technologie dite LTPO peut être intégrée. «LTPO» signifie «oxyde polycristallin basse température». Selon les rumeurs, la fonctionnalité ne sera utilisée que sur l’iPhone 13 Pro et Pro Max.

Voici à quoi ressemblerait un appareil photo digne de l’iPhone 13

Il y avait des rumeurs sur la caméra de l’iPhone 13 au début de 2019. Selon cela, Apple pourrait s’impliquer dans la course aux armements avec les produits phares d’Android – et installer une caméra quadruple offrant deux objectifs 64 MP. Une particularité de cet appareil photo pourrait être ce que l’on appelle le « zoom arrière », c’est-à-dire le zoom arrière.

Le scanner LIDAR distingue l’appareil photo de l’iPhone 12 Pro (Max) (© 2020 Apple)

Cependant, la rumeur selon laquelle Apple installera le soi-disant scanner LIDAR dans tous les modèles d’iPhone 2021 est beaucoup plus probable. Apple a présenté ce scanner 3D avec l’iPad Pro. Il permet la mesure exacte des distances et des tailles – et se trouve déjà dans l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

Cela parle pour un iPhone 12s

Apple devrait-il réellement préparer une autre mise à jour majeure immédiatement après les différentes nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 12? Il est plus probable qu’après le « Super Cycle » de l’iPhone 12, il y aura un successeur dans lequel les subtilités sont optimisées. Il ne fait aucun doute que l’iPhone 12 connaîtra un plus grand succès que ce qu’Apple pensait auparavant au début de 2021.

Design: quelques millimètres font la différence

Si les dernières rumeurs sur l’iPhone 2021 sont vraies, un petit changement de design nous attend: le nouveau modèle devrait faire un tout 0,26 millimètre plus épais que l’iPhone 12. Ce changement, à peine perceptible à l’oeil, ne devrait guère suffire pour un iPhone 13 – et fait probablement un iPhone 12s. Cela est également étayé par le fait qu’Apple prévoit à nouveau quatre modèles en trois tailles.

Affichage: changements uniquement en détail

En ce qui concerne l’affichage, Apple ne pouvait que modifier les détails. Par exemple, l’encoche du modèle à venir devrait être plus étroite que celle de l’iPhone 12. Ce changement est susceptible de rencontrer l’approbation, puisque l’encoche est l’un des effets secondaires impopulaires des grands écrans. Mais ce n’est pas une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire.

L’encoche accompagne le design de l’iPhone depuis la sortie de l’iPhone X en 2017 (© 2019 COURBE)

Appareil photo: l’iPhone 12 envoie ses salutations

Si vous vous attendez à une mise à niveau majeure de l’appareil photo pour l’iPhone 2021, vous serez probablement déçu. Le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo ne s’attend au moins à aucune innovation significative dans le secteur de la caméra pour le prochain iPhone – du moins en termes de matériel. Apple préfère viser des améliorations via le logiciel: cela parle d’un iPhone 12s.

Conclusion: une course en tête-à-tête

Quel est le plus probable maintenant: un iPhone 13 ou un iPhone 12s? Il y a de bonnes raisons pour les deux noms de modèles. En fin de compte, les optimisations et les innovations réelles du prochain modèle seront probablement décisives. Mais cela ne devrait pas être trop long avant qu’il y ait des rumeurs à ce sujet. Après tout, le service marketing d’Apple doit se préparer à temps pour la sortie de l’iPhone 2021.