iPhone 13 : Nouveaux modèles avec des batteries plus grosses – c’est la raison de cela

Apple veut apparemment donner aux nouveaux modèles de la série iPhone 13 des batteries plus grosses. En combinaison avec le nouveau chipset A15, plus économe en énergie, cela devrait améliorer la durée de vie de la batterie, principalement grâce à une nouvelle fonctionnalité.

C’est du moins ce qu’écrit le célèbre leaker l0vetodream sur la plateforme de messages courts Twitter (via MacRumors). En conséquence, Apple souhaite installer des batteries plus grosses dans son nouvel iPhone et ainsi prolonger la durée de vie de la batterie. En conséquence, Apple prévoit les tailles de batterie suivantes pour la nouvelle série iPhone 13 :

iPhone 13 mini : 2 406 mAh (iPhone 12 mini : 2 227 mAh)

(iPhone 12 mini : 2 227 mAh) iPhone 13 et iPhone 13 Pro : 3 095 mAh (iPhone 12 et iPhone 12 Pro : 2 815 mAh)

(iPhone 12 et iPhone 12 Pro : 2 815 mAh) iPhone 13 Pro Max : 4 352 mAh (iPhone 12 Pro Max : 3 687 mAh)

Apple A15 devrait fonctionner de manière plus économe en énergie

Mais une batterie plus grande ne signifie pas toujours nécessairement une autonomie beaucoup plus longue – c’est là que le nouveau chipset A15 d’Apple entre en jeu. Cela devrait – en liaison avec d’autres composants – améliorer l’efficacité énergétique de l’iPhone 13. Pour Apple, le plus petit modèle en particulier est susceptible d’être un enfant à problèmes, après tout, l’iPhone 12 mini ne se serait pas vendu aussi bien que le fabricant l’avait espéré. Une raison possible : la durée de vie de la batterie relativement faible. Avec une batterie plus grosse et une efficacité énergétique améliorée, Apple pourrait éliminer ce point faible.

Batterie plus grosse aussi à cause de l’écran 120 Hz ?

L’amélioration de la durée de vie de la batterie est également nécessaire de toute urgence ailleurs. Si vous croyez les rumeurs, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max obtiendront un affichage à 120 Hz – et le taux de rafraîchissement plus élevé a une consommation d’énergie plus élevée. Il est fort possible que la durée de vie de la batterie des nouveaux iPhones en pratique – en raison des nouvelles fonctionnalités – ne soit pas globalement meilleure que celle de la génération actuelle. À l’automne 2021, nous en saurons plus : Apple présentera alors officiellement l’iPhone 13.