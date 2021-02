iPhone 13: mode toujours activé et plus – Apple prévoit ces fonctionnalités

Il faut encore un peu plus de six mois jusqu’à la sortie de l’iPhone 13 – mais la rumeur mijote déjà. En conséquence, l’iPhone 13 devrait, entre autres, avoir un mode toujours allumé et obtenir un dos plus adhérent.

Du moins, c’est ce que pense YouTuber EverythingApplePro, qui se réfère aux détails exclusifs du haut-parleur Max Weinbach dans sa nouvelle vidéo (via 9to5Mac). Bien qu’aucun changement majeur ne soit à prévoir dans la conception, Apple souhaite améliorer la structure du dos mat, ce qui devrait le rendre plus facile à tenir et moins glissant. Cependant, seules les versions Pro de l’iPhone 13 devraient en bénéficier, qui disposera probablement également d’un écran 120 Hz pour une reproduction d’image plus rapide.

L’iPhone 13 devrait obtenir le mode toujours allumé

De plus, Apple inclura l’iPhone 13 Équipez la technologie LTPO pour intégrer un mode toujours activé – similaire à l’Apple Watch. Cela ne permettra que quelques options de personnalisation et ressemblera essentiellement à un écran de verrouillage estompé. L’heure actuelle ou le niveau de la batterie doit être affiché à tout moment, tandis que les notifications entrantes sont affichées comme actuellement, l’écran ne s’allumant pas complètement.

Autres améliorations, notamment avec l’appareil photo

D’autres améliorations concernent en particulier l’appareil photo: il y a des spéculations sur un meilleur objectif ultra grand angle, qui ne devrait être que de cinq au lieu de six. L’objectif ne correspondra toujours pas à la qualité des deux autres objectifs, mais Apple s’efforce de progresser encore dans ce domaine.

On parle également d’un mode portrait pour les enregistrements vidéo, sur lequel Apple travaille depuis longtemps. Les utilisateurs devraient donc pouvoir modifier la profondeur de champ lors de l’enregistrement vidéo. D’autres fonctionnalités possibles sont un mode astrophotographie qui reconnaît automatiquement les étoiles et la lune. De plus, l’iPhone 13 recevra des aimants MagSafe plus puissants.

Mais cela prendra du temps jusque-là: comme d’habitude, une sortie de l’iPhone 13 n’est pas attendue avant septembre.