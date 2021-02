iPhone 13: mise à niveau de la grande caméra pour les amis de la nuit?

Quelles innovations Apple apporte-t-elle à l’iPhone 13? Vous devrez attendre quelques mois de plus jusqu’à ce que vous obteniez une réponse, mais de nouvelles rumeurs sur la caméra devraient donner une certaine anticipation. Un objectif fait évidemment un saut décent.

L’iPhone 13 recevra un objectif ultra grand angle amélioré, rapporte MacRumors. Le portail s’appuie sur une note que les analystes de Barclays Blayne Curtis et Thomas O’Malley auraient partagée avec les investisseurs. Dans le détail, la lunette devrait laisser tomber beaucoup plus de lumière sur le capteur que celle de l’iPhone 12.

La mise à niveau de f / 2,4 à f / 1,8 devrait améliorer considérablement la qualité d’image des prises de vue de nuit et des sujets mal éclairés. Par rapport aux autres objectifs, les objectifs ultra-grand angle se sont bien comportés ici (tous les fabricants). Avec l’iPhone 13, vous seriez beaucoup plus flexible sur les tournées photo nocturnes qu’avec l’iPhone 12 et pourriez, par exemple, prendre de plus belles photos panoramiques.

Quels iPhones bénéficient de cette fonctionnalité?

Les nouvelles vous semblent-elles familières? La rumeur d’appareil photo pour l’iPhone 13 existait déjà. Le principal analyste Ming-Chi Kuo a toutefois rapporté qu’Apple n’utiliserait que l’objectif ultra grand angle amélioré de l’iPhone 13 Pro. Selon Curtis et O’Malley, cependant, Apple installera l’objectif dans les quatre modèles, y compris l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13. Les deux sources sont considérées comme très fiables.

La note Barclays contient également des informations sur l’iPhone 13 Pro. Ce modèle recevra le téléobjectif (12 MP) de l’iPhone 12 Pro Max: avec une focale de 65 mm, un zoom 2,5x et une ouverture de f / 2,2. À l’avenir, vous devriez pouvoir zoomer un peu plus près, entre autres. A titre de comparaison: le modèle actuel a 12 MP, zoom 2x, 52 mm et f / 2.0.

Probablement pas de changement dans la taille d’affichage

Selon d’autres rumeurs, Apple reste fidèle au nombre d’objectifs, qui devrait également s’appliquer à la taille de l’écran. En conséquence, la gamme iPhone 13 ressemble à ceci:

iPhone 13 mini : 5,4 pouces avec double caméra

: 5,4 pouces avec double caméra iPhone 13 : 6,1 pouces avec double caméra

: 6,1 pouces avec double caméra iPhone 13 Pro : 6,1 pouces avec triple caméra

: 6,1 pouces avec triple caméra iPhone 13 Pro Max: 6,7 pouces avec triple caméra

Touch ID peut également faire un retour. Apple devrait au moins tester un capteur d’empreintes digitales – qui ne serait pas intégré au bouton d’accueil comme sur les anciens iPhones. Un affichage avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz semble également possible.

