iPhone 13: le retour de Touch ID est de plus en plus probable

Les indications du retour d’une fonctionnalité populaire d’Apple se multiplient: pour l’iPhone 13, le constructeur pourrait à nouveau compter sur Touch ID après un long moment. Cependant, le capteur ne doit pas être intégré au bouton d’accueil comme avec les anciens iPhones.

Depuis plusieurs années maintenant, Apple se passe de capteur d’empreintes digitales sur ses meilleurs smartphones. À l’exception de l’iPhone SE 2020, le soi-disant Touch ID a été installé pour la dernière fois sur les iPhones actuels en 2017. Aujourd’hui, le fabricant semble s’écarter de sa nouvelle tradition. Apple travaille actuellement dur sur un nouveau capteur d’empreintes digitales, comme le rapporte Appleinsider. Comme avec de nombreux modèles Android actuels, ce capteur doit être placé sur l’écran. Il y avait déjà des rumeurs selon lesquelles Touch ID aurait été intégré à l’iPhone 13.

Touch ID ne remplacera pas Face ID

Bien que la gamme d’iPhone 13 puisse être équipée de Touch ID, Apple ne devrait pas remplacer Face ID par celle-ci. L’entreprise de Cupertino attache une grande importance à la sécurité. Et selon les propres déclarations d’Apple, Face ID est plus sécurisé que n’importe quel capteur d’empreintes digitales. Alors pourquoi jeter une telle fonctionnalité par-dessus bord?

Une double solution est envisageable: un iPhone que vous pouvez déverrouiller avec Face ID ou Touch ID. Ce serait une bénédiction, en particulier dans la crise Corona: Malheureusement, la reconnaissance faciale ne fonctionne pas avec un masque. De nombreux utilisateurs voudront probablement un capteur d’empreintes digitales sur l’écran comme alternative. La raison pour laquelle Apple ne l’a pas encore fait peut être due à la sécurité: certains smartphones Android dotés de capteurs d’empreintes digitales à l’écran peuvent apparemment être déjoués. Et il pourrait être très important pour Apple de ne pas fournir de failles de sécurité potentielles avec l’iPhone 13 et donc de préférer travailler sur la fonctionnalité un peu plus longtemps.

iPhone 13 ou iPhone 12s?

En attendant la présentation de l’iPhone 13, les fans d’Apple devront attendre encore un peu. Habituellement, le fabricant lance ses nouveaux iPhones à l’automne de chaque année. Jusque-là, nous devons être patients avant d’avoir des détails officiels. Pour le moment, nous ne savons même pas avec certitude quel nom portera vraiment l’iPhone 13. Selon la rumeur, les prochains smartphones iOS pourraient également être lancés avec la désignation «iPhone 12s». Peut-être une indication que seules quelques innovations sont à prévoir par rapport aux modèles iPhone 12.

Apparemment, Apple prévoit à nouveau quatre modèles: une version standard, mini, pro et une version pro max. Le design doit être identique à celui de la série iPhone 12, à l’exception d’une encoche d’affichage légèrement plus petite. Cependant, il faut s’attendre à de meilleurs affichages: il est possible qu’au moins l’iPhone 13 Pro et Pro Max soient équipés d’un écran de 120 Hertz. Nous sommes curieux de savoir si ces détails correspondent à la réalité.