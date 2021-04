iPhone 13: l’analyste ne s’attend pas à un grand saut avant 2022 ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Devriez-vous acheter l’iPhone 13? Ou préférez-vous attendre un an de plus pour le successeur? Un analyste bien connu estime que le patient peut être récompensé. Surtout si la qualité de la caméra est importante pour vous.

L’iPhone 13 pourrait être plus un pur lifting d’Apple. C’est du moins l’impression que donne la prédiction de l’analyste Ming-Chi Kuo. En 2022, Apple devrait notamment mettre à niveau ses caméras. L’expert est toujours convaincu que l’iPhone 14 dispose d’un appareil photo de 48 mégapixels, comme le rapporte Appleinsider.

C’est un grand pas pour Apple: jusqu’à présent, Apple a renoncé à la course aux armements des mégapixels dans l’industrie des smartphones. Les modèles d’iPhone 12 continuent également d’utiliser une résolution de 12 mégapixels. Bien sûr: un bon capteur d’image et un bon objectif sont plus importants que la résolution elle-même, car la puce doit pouvoir représenter ce niveau de détail. Il est d’autant plus surprenant qu’Apple ose passer de 12 à 48 mégapixels.



La série iPhone 12 repose sur 12 MP et de grands objectifs – ce qui peut également entraîner des problèmes de contre-jour (© 2021 45secondes.fr)









Apple est de retour en haut?

La prédiction de Kuo est basée sur sa connaissance qu’Apple ajuste ses commandes de fournisseurs. Si l’analyste a raison, un grand saut dans la qualité de l’appareil photo ne pourrait nous attendre qu’après l’iPhone 13. et ce serait bien: Android n’a pas seulement rattrapé son retard ici au fil des ans. En attendant, Apple ne fait plus partie du top 5 de l’industrie. Dans le classement DxOMark, par exemple, l’iPhone 12 Pro Max n’est qu’à la septième place, suivi de l’iPhone 12 Pro. D’autre part, les experts en caméra placent le Xiaomi Mi 11 Ultra au sommet.

Les chances sont bonnes qu’un iPhone soit également en tête du classement des caméras en 2022. Du moins si Apple profite également du 48 MP et installe un capteur d’image tout aussi puissant.

Cependant, les dernières rumeurs sur l’iPhone 13 laissent espérer qu’un petit facteur wow nous attend avec le smartphone Apple prévu pour 2021. À l’avenir, non seulement l’appareil photo principal, mais également les autres objectifs recevront une stabilisation d’image et une mise au point automatique. Cela devrait offrir beaucoup de potentiel d’amélioration, en particulier pour la netteté de l’image avec des objectifs ultra grand angle et zoom.









