iPhone 13: la production d’écrans a commencé – 45secondes.fr.de

Selon un nouveau rapport, Samsung et LG ont commencé la production des nouveaux écrans pour la gamme iPhone 13. Il devrait y avoir un total de quatre modèles de tailles différentes, bien que des différences techniques soient également attendues. Nous résumons pour vous.

Nous ne devrions pas voir la série iPhone 13 d’Apple avant septembre, et pourtant il y a déjà de nombreuses rumeurs et évaluations. Un nouveau rapport de la plateforme d’information coréenne TheElec nous apprend que Samsung et LG ont commencé à produire des écrans. Comme l’année dernière, il y aura quatre modèles d’iPhone: un iPhone 13 mini de 5,4 pouces, un iPhone-13 de 6,1 pouces, un iPhone-13-Pro de 6,1 pouces et un iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces.

iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max: 120 Hertz pour le haut de gamme

Samsung utilise des écrans dits d’oxyde polycristallin à basse température depuis le Galaxy Note 20 Ultra – en bref: les écrans LTPO. Ceux-ci permettent au smartphone d’ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement, en fonction du contenu, et ainsi d’optimiser la consommation d’énergie. Dans le cas d’une image statique, par exemple, il tombe à 10 Hertz, tandis que dans un jeu pris en charge, il passe automatiquement à 120 Hertz.

Selon le nouveau rapport, Apple souhaite désormais également utiliser cette technologie. Cependant, comme il est assez cher, il ne sera dans un premier temps utilisé qu’avec l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Ce seraient les premiers smartphones Apple à prendre en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. En raison de l’ancienne technologie d’affichage, les modèles précédents n’ont pas été utilisés car la haute fréquence aurait gravement altéré la durée de vie de la batterie.

iPhone 13 mini et iPhone 13:60 Hertz pour les petits smartphones premium

Alors que Samsung fournit les smartphones haut de gamme d’Apple, LG s’occupe de l’iPhone 13 mini et de l’iPhone 13. Chacun d’entre eux devrait être équipé d’un panneau TFT-OLED classique en silicium polycristallin basse température (LTPS). Cependant, cela signifie également que le taux de rafraîchissement ne doit être au maximum que de 60 Hertz afin de ne pas consommer trop d’énergie.

La nouvelle que la production d’écrans d’Apple a déjà commencé donne l’espoir que les conditions corona dans l’industrie se normaliseront progressivement. L’année dernière, Apple n’a pu démarrer qu’un mois plus tard. Les experts estiment que Samsung produira environ 80 millions et LG environ 30 millions d’unités d’affichage pour les Américains.









