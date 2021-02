iPhone 13: énorme fuite sur l’affichage permanent et 120 Hertz

Un fuyant veut savoir à quoi s’attendre de l’iPhone 13. Dans une nouvelle vidéo, il est question d’un affichage permanent indiquant l’heure et les notifications, un dos mat modifié et un mode vidéo portrait.



En collaboration avec le célèbre leaker Max Weinbach, YouTuber EverythingApplePro a mis quelques prédictions sur le prochain iPhone 13 dans une courte vidéo. En conséquence, l’iPhone est à la recherche d’une fonctionnalité Apple Watch et cette année apporte un affichage permanent. Les utilisateurs d’iPhone ont dû s’en passer pour améliorer la durée de vie de la batterie. Vous pouvez voir la vidéo complète dans l’article ci-dessus.

Fluide à l’avant, adhérent à l’arrière

La première des nombreuses rumeurs dans la vidéo concerne l’arrière de l’iPhone 13. Celui-ci devrait, au moins pour les modèles Pro, être à nouveau disponible dans une finition mate, mais avoir beaucoup plus d’adhérence que son prédécesseur. De plus, le verre devrait être plus doux, comparable au dos mat de la série Pixel de Google.

Il y a également des changements importants à l’avant. Car Apple devrait désormais aussi utiliser la technologie LPTO dans l’iPhone et utiliser deux fonctionnalités tant attendues. En termes de taux de rafraîchissement, l’iPhone 13 a fait le saut à 120 Hertz. Le contenu est beaucoup plus fluide qu’avec l’iPhone 12, qui atteint un maximum de 60 Hertz.

Les taux de rafraîchissement de plus de 60 Hertz, comme ici sur le Galaxy S21 Ultra, sont déjà assez répandus dans l’univers Android (© 2021 COURBE)

Il y a aussi l’affichage permanent, ou AOD pour faire court. Ainsi, vous avez toujours en vue des détails importants tels que l’heure, la batterie et les notifications. Comme son nom l’indique, l’écran reste toujours allumé. Cependant, il ne montre que quelques informations importantes pour économiser la batterie. Cette fonction existe dans l’entrepôt Android depuis plusieurs générations. Malheureusement, selon Weinbach, les utilisateurs d’Apple ne devraient avoir que quelques options lors de la conception de l’AOD.

Mises à niveau du matériel et des logiciels de la caméra

Apparemment, Apple envisage d’améliorer la caméra ultra grand angle. Au lieu de six, seuls cinq objectifs devraient être utilisés ici. Cela devrait améliorer la clarté. On ne sait pas encore s’il y aura des changements au capteur.

En termes de logiciel, l’iPhone 13 devrait pouvoir enregistrer une vidéo portrait. Avec ce mode, il est possible d’influencer la profondeur de champ par la suite. Cette technologie est déjà disponible pour les photos, le flou est ici généré par logiciel. L’application propre de cette technologie à chaque image d’une vidéo nécessite beaucoup plus de puissance de calcul.

Le logiciel peut bien brouiller l’arrière-plan des photos. Cette fonction est rarement trouvée dans les vidéos. (© 2021 Courbé / Johannsen)

Samsung propose déjà une fonction similaire avec la mise au point en direct dans les vidéos. Les résultats sont impressionnants avec des réglages calmes, mais si un mouvement ou un arrière-plan complexe entre en jeu, le logiciel est clairement faible.

Enfin, il y avait quelques prédictions mineures comme des aimants plus puissants pour MagSafe et un mode de photographie astro. Comme cela prendra un certain temps avant la sortie de l’iPhone 13, vous devriez toujours profiter des rumeurs avec beaucoup de prudence.