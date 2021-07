iPhone 13 enfin avec recharge sans fil inversée ?

Il y a eu des spéculations sur la recharge sans fil inversée pour l’iPhone depuis des années – avec l’iPhone 13 ou l’iPhone 12s, cela pourrait bientôt être ce moment. Apple veut soi-disant donner aux nouveaux modèles une bobine de charge plus grande et des aimants MagSafe plus puissants.

C’est du moins ce que prétendent les YouTubers Filip Koroy et le leaker Max Weinbach, écrit PhoneArena. Des aimants plus puissants devraient pouvoir mieux et plus fermement maintenir les accessoires MagSafe, tandis que les aimants actuellement utilisés dans la série iPhone 12 ne sont pas encore trop puissants. Les utilisateurs se sont parfois plaints que les accessoires MagSafe, tels que le portefeuille en cuir, ne peuvent pas être solidement fixés à l’iPhone.

L’iPhone 13 pourrait recharger l’Apple Watch et les AirPod

Dans ce contexte, Apple prévoit également des bobines de recharge sans fil plus grandes, qui devraient alors être compatibles avec des aimants plus puissants. Des bobines plus grandes amélioreraient la gestion de l’énergie et permettraient des vitesses de charge plus élevées – la limite actuelle est de 15 watts, tandis que la valeur est encore plus faible pour l’iPhone 12 mini. Dans le même temps, une bobine plus grande pourrait également indiquer une autre caractéristique sur laquelle on spécule depuis un certain temps – la charge sans fil inversée. Cela pourrait être utilisé pour charger une Apple Watch et des AirPod via l’arrière de l’iPhone 13.

iPhone 13 : Présentation mi-septembre ?

Même l’iPhone 12 serait théoriquement capable de fournir de l’énergie à d’autres appareils via une recharge sans fil. Cependant, Apple a désactivé cette fonction, la puissance de 5 watts serait de toute façon assez faible. Cela pourrait changer avec l’iPhone 13 : la nouvelle puce bionique A15, une encoche plus petite, une autonomie améliorée et des appareils photo plus puissants sont attendus. De plus, les modèles Pro devraient obtenir un affichage rapide à 120 Hz. Selon les rumeurs, Apple présentera le nouvel iPhone 13 à la mi-septembre.