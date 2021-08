iPhone 13 : De nouvelles fonctionnalités d’appareil photo prévues pour les vidéos

Smartphone débloqué 4G, Blackview® A60 Pro (2020) Ecran 6,1 Pouces Android 9.0, 3Go RAM+16Go ROM Dual SIM Téléphone Mobile Double caméra 8MP+5MP, Batterie 4080mAh - Reconnaissance Faciale/Fingerprint

★ 【Ecran FullView 6,1" Waterdrop HD téléphone portable débloqué】Le tout dernier écran à encoche au sommet éclate sur le format d'image 6,1 pouces HD + 19: 9, Écran goutte de rosée offrant un large champ de vision et une prise en main confortable. Le petit Blackview A60 Pro Smartphone pas cher 4g avec grand écran équipé assure un contenu couvert maximum. ★ 【Android 9.0, processeur Helio A22, 3 Go + 16 Go】Grâce au rapport 19,2: 9 de l'affichage plein écran de 6,1"et à la courbure de, Blackview A60 Pro (2019) smartphone débloqué offre une expérience tactile confortable, parfaite pour une utilisation à une main. 3 Go de mémoire garantit un fonctionnement fluide, avec peu de chaleur et une faible consommation d'énergie. En outre, 16 Go de mémoire (256 Go extensible) suffisent pour répondre aux exigences de base. ★ 【Double caméra 8MP+5MP + batterie 4080 mAh】Smartphone Débloqué Blackview A60 Pro (2019) est livré avec une caméra double 8MP et 5MP, une caméra frontale pour des selfies encore plus beaux - avec flou d'arrière-plan et de nombreux autres effets beauté . Equipé d'une batterie 4080 mAh, grande capacité de batterie, temps de veille plus long; Lire des nouvelles, regarder des vidéos, utiliser le GPS et jouer à des jeux. ★ 【Identité faciale + Déverrouillage par empreinte digitale】Le smartphone pas cher 4g déverrouillage du visage permet de déverrouiller votre Blackview A60 Pro (2019) de manière simple et sécurisée. Le smartphones et téléphones portables débloqués utilise l'algorithme le plus avancé pour accélérer le processus de déverrouillage. Globalement, votre visage unique est le mot de passe parfait - un simple coup d'œil, et votre identité peut être reconnue ★ 【Triple emplacement, 2 Nano SIM + 1 MicroSD】Ajoute un chariot triple pour le téléphone mobile Blackview A60 Pro (4G), ce qui signifie que vous n'avez plus à choisir entre 2 SIM, 1 SIM et un microSD. Maintenant, vous pouvez garder vos sims actifs et étendre l’espace de votre smartphone (jusqu'à 256 Go). Finis les soucis des vacances, des voyages d'affaires et des voyages d'affaires internationaux à l'étranger. Il suffit de prendre 1 téléphone portable pas cher pour les longs trajets.