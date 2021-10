iPhone 13 & Co. : Nous attendons ces appareils lors de l’événement d’Apple en septembre

Le 14 septembre, Apple vous invite à sa traditionnelle keynote d’automne, cette fois-ci sous la devise « California Streaming ». L’iPhone 13 est considéré comme réglé – mais qu’est-ce qu’Apple va introduire d’autre ? Nous examinons les nouveaux produits possibles.

iPhone 13 : écran 120 Hz pour les modèles Pro





L’iPhone 13 apparaîtra en trois tailles.



Image : © YouTube / EverythingApplePro 2021



Bien sûr, l’iPhone 13 est au centre de l’intérêt public. Le nouveau smartphone apparaîtra dans quatre versions différentes et trois tailles différentes :

iPhone 13 mini avec 5,4 pouces

iPhone 13 et iPhone 13 Pro avec 6,1 pouces

iPhone 13 Pro Max avec 6,7 pouces

En termes de design, il ne devrait pas y avoir d’innovations majeures, tout au plus l’encoche pourrait être un peu plus compacte – même s’il y a des spéculations à ce sujet chaque année. Il est fort probable qu’Apple traitera au moins les modèles Pro avec un affichage amélioré, plus précisément : un écran 120 Hz. Cela garantit un défilement plus fluide, par exemple lorsque vous surfez sur le net. Inconvénient : le besoin en énergie augmente, mais des batteries un peu plus grosses et un processeur plus performant pourraient compenser cela.

Comme toujours, Apple améliorera également les appareils photo : alors que la stabilisation d’image avec déplacement du capteur est actuellement réservée à l’iPhone 12 Pro Max, la fonction du nouvel iPhone 13 pourrait être étendue à tous les modèles. Les modèles Pro, en revanche, pourraient bénéficier d’un meilleur objectif ultra grand-angle. Les fans d’iPhone peuvent également s’attendre à de nouvelles options de couleurs, notamment le rose et le bronze. Bon à savoir : Les prix sont censés rester stables.

Dans ce contexte, Apple dévoilera également la date de sortie exacte d’iOS 15 et des autres mises à jour du système d’exploitation pour Mac, Apple Watch and Co.

Apple Watch Series 7 : écran plat et plus grand





La Watch Series 7 fera probablement l’objet d’une refonte.



Image: © PhoneArena 2021



Contrairement à l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 devrait apparaître dans un look révisé – avec un écran plat plus grand. Apparemment, Apple souhaite mettre fin aux écrans arrondis dans sa nouvelle génération de montres intelligentes et adapter la série 7 au langage de conception actuel – voir iPad Pro et iPhone 12. De plus, la diagonale d’affichage devrait augmenter légèrement de 40 à 41 et de 44 à 45 millimètres.

De nouvelles fonctions ou capteurs ne sont pas connus à l’avance, mais les observateurs attendent, entre autres, de nouveaux cadrans de montre. En raison de goulots d’étranglement de production, l’Apple Watch Series 7 pourrait être un peu en retard. Divers scénarios sont envisageables sur la façon dont Apple pourrait gérer cela. Il est possible que seules des versions individuelles arrivent un peu plus tard ou que la disponibilité soit limitée pour la sortie.

Apple AirPods 3 : Sur les chemins des AirPods Pro





Cette fuite montre-t-elle réellement les AirPods 3 ?



Image: © 52Audio 2021



Il est temps pour de nouveaux écouteurs sans fil – du moins si l’on en croit les rumeurs. En conséquence, la troisième génération d’AirPod reprendra certaines fonctionnalités des AirPods Pro, telles que le design plus fin avec les poignées plus courtes et les embouts interchangeables. Les AirPods 3 devraient également maîtriser des fonctionnalités telles que l’audio 3D. Apple pense que le nouveau look en particulier encouragerait les propriétaires d’AirPod normaux à passer à la nouvelle génération. Certaines fonctions, comme la suppression du bruit, seront probablement encore réservées aux AirPods Pro. De plus, le boîtier de recharge sans fil devrait être un peu plus compact.

Qu’en est-il des nouveaux iPad et des nouveaux Mac ?





Un MacBook Pro avec M1X ne devrait pas être disponible avant octobre.



Image : © YouTube / Justin Tsé 2021



Traditionnellement, Apple consacre toujours toute son attention aux nouveaux iPhones et à la nouvelle Apple Watch lors de sa keynote de septembre. D’autres présentations de produits ne sont jamais exclues, mais plutôt improbables. Surtout : de nouveaux iPad et de nouveaux Mac. Ceux-ci devraient être présentés lors d’un événement séparé, probablement en octobre.

Les observateurs attendent, entre autres, une nouvelle version de l’iPad mini, qui pourrait obtenir un écran légèrement plus grand. De plus, Apple aurait un nouvel iPad d’entrée de gamme en préparation, la neuvième génération. L’écran devrait mesurer 10,2 pouces et le design devrait être un peu plus mince, comparable à la troisième génération de l’iPad Air, qui a maintenant été abandonnée.

De même, Apple va travailler sur de nouveaux modèles de MacBook Pro dans les tailles 14 et 16 pouces, qui sont techniquement différentes de la génération actuelle – avec la plus grande refonte depuis 2016. En conséquence, le look devrait être plus plat et anguleux. De plus, le M1X est susceptible d’être la première révision du chipset d’Apple avec plus de puissance. En plus du MacBook Pro, il existe également des spéculations sur un Mac mini plus puissant. Lors de l’événement iPhone 13, cependant, les nouveaux Mac ne joueront probablement aucun rôle. Ici, il est écrit : attendez le prochain événement.