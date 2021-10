iPhone 13 : C’est ce que disent les premiers tests

La série iPhone 13 est disponible en précommande depuis vendredi dernier, et de plus en plus de tests arrivent sur les nouveaux smartphones Apple. Nous donnons un aperçu des critiques les plus importantes.

Un rapide coup d’œil aux tests des plus grands sites Web technologiques et des YouTubers montre que de nombreux collègues sont très impressionnés par les nouveaux iPhones.

C’est ainsi que Dieter Bohn décrit Le bord dans sa vidéo, examinez l’iPhone 13 Pro (Max) en tant que smartphone pour « les personnes qui font attention aux détails ». Les améliorations par rapport à la génération précédente peuvent ne pas être apparentes à première vue, mais elles sont importantes. Il y a des éloges particuliers pour l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro, qui est l’un des meilleurs du marché. Lors du test de l’iPhone 13 (mini), Bohn explique que les modèles offrent toutes les améliorations de l’iPhone 12 (mini) et que la batterie et l’appareil photo ont également été améliorés.





Mark Spoonauer du site Web technique Le guide de Tom décrit l’iPhone 13 dans son résultat de test comme « le meilleur iPhone pour la plupart des gens ». Les éloges incluent la durée de vie de la batterie plus longue, le meilleur appareil photo et le fait que la mémoire interne commence désormais à 128 Go par défaut.

à TechCrunch Le testeur Matthew Panzarino s’est principalement penché sur le nouvel appareil photo de l’iPhone 13 Pro et est arrivé à la conclusion que les nouveaux smartphones Apple offriraient un solide mélange de « qualité d’image, autonomie de la batterie et enfin un meilleur écran ».

Aussi Patrick Holland de CNET décrit l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro comme des mises à niveau réussies, qui offriraient en même temps une certaine « familiarité » car aucun changement radical n’a été apporté.

Marques Brownlee alias MKBHD Dans sa vidéo, en revanche, se limite initialement à un déballage et à une première prise en main, car à son avis, les impressions recueillies ne sont pas encore suffisantes pour un examen complet. Sa première conclusion est cependant : Avant tout, l’écran 120 Hertz en liaison avec iOS, qui a toujours été fluide, est un véritable pas en avant.





Passer du précédent ne vaut pas la peine

Dans toutes les critiques, cependant, nous tenons à souligner qu’Apple n’a équipé les testeurs de smartphones que le 17 septembre et que les iPhones n’ont donc pu être essayés que pendant quelques jours – vous ne devriez pas supposer une impression vraiment plus profonde, surtout dans termes de durée de vie de la batterie. De plus, presque toutes les critiques indiquent que les différences par rapport aux modèles précédents directs sont plutôt minimes. Un switch de la série iPhone 12 n’est donc pas nécessaire.

L’iPhone 13 (Pro) dans le test TURN-ON

Chez 45secondes.fr, nous examinons également de plus près les nouveaux smartphones de la série iPhone 13 lors du test. Alors gardez un œil sur la critique sur notre chaîne YouTube, qui sortira dans quelques jours.