iPhone 13 avec écran 240 Hz?

L’iPhone 13 dispose-t-il d’une fonctionnalité qui mettrait la concurrence directe dans l’ombre? Un brevet Apple a fait surface en ligne et promet un écran 240 Hz. Ce serait une véritable annonce pour Samsung, Xiaomi, Huawei et Co.

Les écrans 120 Hz sont actuellement à la mode et peuvent être trouvés dans de plus en plus de smartphones Android. Là, ils assurent des animations particulièrement fluides – par exemple lors du défilement sur des sites Web, lors de jeux et dans l’interface utilisateur en général. Apple est l’un des rares fabricants à utiliser encore exclusivement 60 Hz pour ses téléphones portables. Si l’iPhone 13 obtenait un affichage à 240 Hz, les Californiens remonteraient le terrain par l’arrière et prendraient soudain la pole position. Mais quelle est la probabilité que le concept révélé par PatentlyApple devienne une réalité?

iPhone 13 avec 240 Hz: quoi de neuf?

Si Apple n’augmente pas significativement le taux de rafraîchissement de l’iPhone 13, ce serait une amère déception. De nombreux experts s’attendaient déjà à un écran 120 Hz pour l’iPhone 12 (Pro). Ce n’est que peu de temps avant sa sortie qu’il a fui qu’il faudrait se contenter à nouveau de 60 Hz seulement. Certainement l’une des plus grandes faiblesses du line-up actuel.

Un écran à 240 Hz serait un excellent moyen de compenser l’attente. Cependant, le brevet ne nomme pas explicitement l’iPhone 13. Il n’y a donc aucune garantie que la technologie décrite sera utilisée dans un smartphone Apple cette année. En fait, cela pourrait même coller à l’idée. Parce que tous les brevets ne sont pas mis en œuvre, comme le note l’expert Apple Jon Prosser dans sa dernière vidéo:

Pour le demandeur, la première chose à faire est de garantir les droits sur une idée. L’existence du brevet révèle au moins une fois qu’Apple a le sujet à l’écran et l’a traité de manière intensive. Nous serions donc surpris si l’iPhone 13 (Pro) ne s’attendait pas à un taux de rafraîchissement élevé. Il reste à voir s’il s’agira d’un affichage à 240 Hz ou à 120 Hz. Les rapports précédents ont tendance à favoriser ce dernier. Mais ce ne serait pas la première fois que le moulin à rumeurs se trompe.