iPhone 13: Apple va développer une innovation révolutionnaire

Apple renverse-t-il le design de l’iPhone 12 avec l’iPhone 13? La poussière se dépose lentement autour du produit phare actuel, qu’Apple a publié pour la première fois en quatre versions. Mais il y a déjà des rumeurs sur un éventuel successeur – et elles sont dures.

Le technicien et expert Apple Marques Brownlee avance la thèse selon laquelle Apple se passe (à nouveau) d’un composant avec l’iPhone 13: le port Lightning. Le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, confirme cette prédiction dans une interview. Selon lui, Apple franchira cette étape en 2021 ou 2022. Vous pouvez trouver l’interview correspondante dans la vidéo directement au-dessus de cet article.

Que suit le port Lightning?

Brownlee fonde son point de vue sur l’histoire de l’iPhone. L’omission du port Lightning est la prochaine étape logique. Plus récemment, par exemple, Apple a fait sans le bouton d’accueil avec l’iPhone X; avant cela, l’iPhone 7 n’avait pas de prise casque. Avec l’éventuel iPhone 13, il devrait maintenant s’agir de la connexion par câble.

Mais Apple a toujours suivi une certaine stratégie: dès qu’une pièce n’est plus disponible, cela s’est justifié par une solution de problème spécifique. L’absence de prise casque a contribué à une meilleure protection de l’iPhone contre l’eau et a également créé plus d’espace, par exemple pour une batterie plus grosse. Avec l’élimination de la connexion par câble dans l’iPhone 13, Apple Gurman introduirait simultanément le capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

MagSafe pourrait devenir la norme de charge

Ainsi, les utilisateurs doivent se passer d’un composant familier – mais en obtenir un autre en retour. Même si le Face ID introduit avec l’iPhone X est pratique, de nombreux utilisateurs voudront certainement récupérer le capteur d’empreintes digitales. Cependant, afin de faciliter l’élimination du port Lightning pour les utilisateurs, Apple doit faire une chose: joindre un chargeur MagSafe à l’iPhone 13.

La rumeur sur un iPhone sans port Lightning existait déjà il y a quelque temps: en 2019, l’analyste Ming-Chi Kuo avait prédit qu’Apple se passerait de ce composant en 2021. Si la société franchissait effectivement cette étape un an après la sortie de l’iPhone 12, le nom «iPhone 13» serait également justifié. Parce qu’en fait, il n’y aurait qu’une petite mise à jour en 2021, comme un «iPhone 12s».

iPhone 13: petite encoche, grand appareil photo

L’iPhone 13 pourrait apporter un autre changement de conception: prétendument, l’encoche impopulaire en haut de l’écran devrait être plus petite que sur les modèles actuels. Et Apple améliorera vraisemblablement également la caméra principale. Par exemple, l’objectif ultra grand angle doit avoir son propre autofocus. Nous verrons si Apple présente réellement ces innovations – et quand.