iPhone 13: Apple renoncera-t-il aux autres accessoires standard?

Que fait Apple sans dans la boîte de l’iPhone 13? D’abord la prise casque, puis les écouteurs eux-mêmes, enfin l’alimentation. Apple a de plus en plus remis en question vos habitudes ces dernières années. Avec le prochain smartphone haut de gamme, l’entreprise pourrait désormais économiser encore plus d’accessoires.

Apparemment, Apple a lancé une enquête auprès des utilisateurs de l’iPhone 12 Pro, rapporte 9to5Mac. L’une des questions posées est de savoir si et comment vous utilisez le câble USB-C fourni. Mais apparemment, l’outil pour ouvrir la fente pour carte SIM et les autocollants Apple sont également sur le banc d’essai. En conséquence, on peut conclure qu’Apple envisage de laisser de côté ces accessoires dans la boîte du successeur de l’iPhone 12. Le nom iPhone 13 est actuellement en discussion pour le prochain produit phare.

La fin du port Lightning approche

Nous nous souvenons: Apple a lancé une enquête similaire avant la sortie de l’iPhone 12. Il s’agissait de savoir si l’alimentation joue un rôle dans la vie quotidienne des utilisateurs d’iPhone. Le résultat: Apple livre l’iPhone 12 sans le chargeur. Le câble de charge, cependant, est actuellement toujours disponible – cela pourrait changer avec l’iPhone 13.

Plus récemment, il a été dit qu’Apple envisage apparemment de développer un futur iPhone sans aucune connexion. Cela signifierait que le câble de chargement USB-C serait de toute façon superflu. Cependant, on peut se demander si Apple franchira cette étape décisive avec l’iPhone 2021. Mais nous pouvons en fait faire l’expérience de l’iPhone 13 sans port Lightning – si un iPhone 12s apparaît comme une petite mise à niveau en 2021.

Le retour du capteur d’empreintes digitales?

Dernier point mais non le moindre, l’enquête susmentionnée porte sur la méthode de déverrouillage préférée des utilisateurs d’iPhone 12. Plus précisément, la question est de savoir si les utilisateurs sont satisfaits de Face ID. Une explication possible de la réponse « non » est, outre les problèmes de sécurité et les mauvaises performances: « Je préfère Touch ID ».

Cela indique-t-il que nous pourrions voir le retour du capteur d’empreintes digitales dans l’iPhone 13? Peut-être même en tant que capteur sous l’écran, comme Samsung le propose déjà avec le Galaxy S20? Au niveau du design de base, Apple n’apportera apparemment aucun changement pour le moment: l’apparition de l’iPhone 12 devrait également nous accompagner avec les successeurs. Au moins, nous pouvons nous y habituer.