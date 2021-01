iPhone 13: Apple rend-il l’iPhone plus épais que l’iPhone 12 en 2021?

Quels changements l’iPhone 13 nous réserve-t-il? L’iPhone 12 est encore relativement récent, ce qui est également dû à la sortie retardée; cependant, il y a déjà de nombreuses rumeurs sur le successeur. Maintenant, on dit qu’Apple devrait préparer une innovation plutôt inhabituelle.

L’iPhone 13 serait d’environ 0,26 mm plus épais que l’iPhone 12, rapporte le blog technologique japonais Macotakara. Malheureusement, la source ne révèle pas comment cette augmentation à peine perceptible est obtenue. Nous ne pouvons donc que spéculer si Apple installe une batterie plus grosse que dans l’iPhone 12, par exemple; ou quels autres composants pourraient être responsables de la profondeur élargie.

Petite encoche, caméra plus grande

Le design général devrait rester inchangé: l’iPhone 13 serait tout aussi long et aussi large que son prédécesseur. De plus, Apple devrait prévoir le même nombre de modèles. On peut donc s’attendre à quatre versions différentes en trois tailles – ainsi qu’à un nouveau mini iPhone. Un petit détail devrait enfin venir: une encoche légèrement plus étroite dans l’affichage.

L’encoche de l’iPhone 12 occupe beaucoup d’espace d’affichage (© 2020 COURBE)

Apple, en revanche, devrait changer légèrement la caméra: le module de la caméra est vraisemblablement 0,9 mm plus épais que celui de l’iPhone 12. Un changement de conception en est responsable, car les caméras de tous les modèles doivent être complètement recouvertes d’une couche de protection en verre saphir. L’iPhone 13 Pro recevra également le même module d’appareil photo que l’iPhone 13 Pro Max. Récemment, il a été dit qu’Apple ne prévoyait aucune innovation majeure pour l’appareil photo.

iPhone 2021 sans nouvelles fonctionnalités majeures?

Des rapports récents suggèrent qu’Apple prévoit une mise à niveau plus petite en 2021. Mais ce n’est pas surprenant non plus: après tout, l’iPhone 12 apporte de nombreuses innovations majeures – et est destiné à initier un soi-disant «Super Cycle» pour Apple. Cela signifie qu’un nombre particulièrement important d’utilisateurs passent d’un ancien modèle à l’actuel.

De toute façon, Apple prévoit probablement quelques changements. Prétendument tous les modèles de l’iPhone 13 doivent recevoir un scanner LIDAR. Ce capteur, introduit par Apple avec l’iPad Pro, permet des mesures relativement précises d’objets situés jusqu’à cinq mètres de l’iPhone ou de l’iPad. L’affichage possible à 120 Hz, cependant, est apparemment réservé aux deux modèles Pro.