iPhone 13 : Apple commande 100 millions de puces A15, iPhone 14 en titane

L’iPhone 13 devrait bientôt entrer en production de masse – à cet effet, Apple aurait commandé 100 millions de puces A15 à ses fournisseurs. Pour les modèles Pro de l’année prochaine, Apple devrait toutefois fournir un cadre en titane.

Plus de 100 millions de chipsets A15 seraient désormais disponibles auprès des fournisseurs TSMC, a rapporté MacRumors, citant CNBeta. Apple s’attend à une demande nettement plus élevée pour la nouvelle série d’iPhone 13 et a donc commandé un volume 25% plus important – 100 millions de puces A15 au lieu des 75 millions de puces A14 de l’année précédente.

A15 dans l’iPhone 13 est plus fort et plus économe en énergie

Apple s’appuie sur le processus amélioré de 5 nanomètres pour la production de puces, car la puce actuelle a déjà été fabriquée à l’aide de ce processus. Bien que les prochaines puces soient basées sur la même technologie, la version améliorée devrait offrir des performances et une efficacité énergétique supérieures.

En conséquence, l’A15 devrait avoir six cœurs, dont quatre à haut rendement et deux à haute performance. En plus d’une performance plus élevée, il devrait également y avoir une durée de vie de la batterie améliorée. Cela sera également nécessaire car l’affichage 120 Hz attendu dans l’iPhone 13 Pro aura probablement un besoin en énergie plus élevé que les écrans iPhone précédents.

iPhone 14 2022 avec une monture en titane ?

Si vous espérez un nouveau design, vous devriez probablement attendre l’iPhone 14 : les modèles Pro des iPhones 2022 sont censés avoir un cadre en titane, rapporte 9to5Mac en référence à la banque d’investissement JP Morgan Chase. Jusqu’à présent, Apple a utilisé de l’aluminium pour le cadre et de l’acier inoxydable pour les versions Pro les plus chères. L’avantage du titane : il est trois à quatre fois plus résistant que l’inox, ce qui signifie qu’il faudrait utiliser moins de matière. Le résultat : un iPhone plus léger.

À l’automne, cependant, l’iPhone 13 est attendu en premier – à nouveau dans quatre versions différentes. Il y aura également un iPhone 13 mini, bien que l’actuel iPhone 12 mini ait été plutôt décevant pour Apple en termes de ventes.