iPhone 12: un nouveau câble de chargement Apple avec une veste en nylon est visible sur les photos

Il y a déjà une semaine, des photos d’un nouveau câble Lightning ont fait le tour qui devrait être inclus avec l’iPhone 12. Maintenant, des images de l’équipement amélioré sont à nouveau apparues – et cette fois, vous pouvez également voir un câble noir, qui devrait cependant appartenir à l’iMac Pro.

Le centre d’attention, en particulier parmi les utilisateurs Apple, devrait être sur l’iPhone 12. Des améliorations passionnantes telles que le câble mentionné au début ne sont pas seulement attendues. Quatre versions différentes du smartphone haut de gamme sont également à venir – et, selon les rumeurs, elles sont en fait presque aussi compactes que l’iPhone 5 classique. Mais qu’est-ce qui rend le nouveau câble Lightning si spécial? À la fin de l’article, vous trouverez les images. Le câble blanc devrait être inclus avec le nouvel iPhone 12. On dit que la variante noire appartient au prochain modèle de l’iMac Pro.

Une autre faiblesse en moins

Avez-vous déjà assisté à une bataille verbale entre les partisans du camp Android et Apple, ou même y avez-vous participé vous-même? Si cela a été le cas à plusieurs reprises, vous avez peut-être remarqué que des arguments contre un iPhone peuvent également être trouvés d’une part – et que certains points sont abordés plus souvent par le camp adverse. En plus des choses évidentes comme le prix comparativement élevé, la qualité du câble Lightning se retrouve également ici et là.

Après plusieurs fuites et de nouvelles photos du câble Lighning amélioré, qui sera désormais inclus avec l’iPhone 12, cela semble presque prouvé: La maladie infantile “Lightning cable break” est presque vaincue. La connexion pour la transmission de données et d’énergie serait plus durable 13 ans après la sortie du premier iPhone et probablement même enveloppée d’une veste en nylon tressé. Les utilisateurs d’Android doivent au moins supprimer cette blague de leur liste de taquineries.

Prix ​​du câble de charge iPhone 12 incertain

Même si nous voulons réellement rester en dehors de la discussion, le câble Lightning ne peut initialement être supprimé de la liste qu’avec un crayon. Le câble Lightning original actuel et plutôt fragile d’Apple coûte 24,35 euros pour une longueur d’un mètre (à partir de juillet 2020). Si elle doit être plus longue d’un mètre, 38 euros seront facturés. Même si nous sommes heureux que le câble soit désormais révisé dans le cadre de la sortie de l’iPhone 12, nous sommes très heureux de voir le prix qu’Apple facturera pour cela.