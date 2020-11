iPhone 12 Studio: Apple ouvre la page de démonstration des accessoires MagSafe

Apple a mis en place un site Web appelé «iPhone 12 Studio» où les utilisateurs peuvent essayer les combinaisons d’accessoires MagSafe possibles pour leur iPhone 12.

Avec les smartphones de la série iPhone 12, Apple a également présenté le nouveau système d’accessoires MagSafe. Pour que les acheteurs potentiels puissent avoir une idée de ce à quoi ressemblent les nouveaux gadgets sur leur iPhone, le fabricant a maintenant mis en ligne le site de démonstration « iPhone 12 Studio », ce qui montre exactement cela.

Chaque combinaison de couleurs peut être essayée

Sur le site Web, je peux choisir l’un des nouveaux modèles d’iPhone dans n’importe quelle couleur et l’équiper virtuellement d’étuis ou du portefeuille MagSafe. Les housses de protection et le portefeuille, qui offre de l’espace pour les cartes d’identité et les cartes de contrôle, peuvent également être affichés dans toutes les couleurs disponibles, afin que les utilisateurs puissent jouer à travers toutes les combinaisons de couleurs possibles.

Accessoires MagSafe pour l’iPhone 12 Dans notre aperçu, nous présentons tous les accessoires MagSafe qu’Apple propose pour le lancement pour iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max. MagSafe: les nouveaux accessoires magnétiques

Le nouveau site web est une belle aide à la décision, car il est souvent proposé par d’autres fabricants de boîtiers avec des images correspondantes. Étant donné que les smartphones et les coques dans la nature sont généralement un peu différents de ceux des images numériques rendues, les avantages pratiques devraient être gérables. Le site de démonstration a encore du potentiel et Apple pourrait théoriquement ouvrir le site Web à des accessoires tiers.