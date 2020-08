iPhone 12 sans Stadia et xCloud: pas de smartphone gaming

Les utilisateurs de l’iPhone 12 devront probablement se passer de Google Stadia: à l’automne 2020, Apple présentera son nouveau smartphone haut de gamme, qui devrait être l’un des appareils les plus rapides du marché. Pourtant, les joueurs passionnés ne pourront pas bénéficier de la puissance – du moins s’ils préfèrent le cloud gaming.

Les directives d’Apple pour l’App Store n’autorisent pas la diffusion de jeux via les services cloud, a déclaré un porte-parole de la société à Business Insider. Le principal problème est que tous les jeux de l’App Store doivent être vérifiés et approuvés individuellement. Cependant, cela fait obstacle aux services de streaming tels que Google Stadia ou Microsoft xCloud sur iPhone ou iPad.

Stadia and Co.: Jouer avec Samsung

En conséquence, vous devez compter sur une tablette ou un smartphone avec Android si vous souhaitez utiliser Google Stadia ou Microsoft xCloud. Le service de jeu de Nvidia, appelé GeForce Now, ne peut pas être utilisé sur iPhone et iPad, selon MacRumors; Le Steam Link de Valve a également subi un sort similaire.

C’est dommage, car Microsoft veut lancer xCloud dans le cadre du Xbox Game Pass en septembre – le même mois où Apple présente son nouveau smartphone haut de gamme iPhone 12. xCloud est censé devenir une sorte de Netflix pour les jeux optimisé pour les appareils mobiles. Pour 15 € par mois, les joueurs ont accès à plus de 100 jeux. Apparemment, Microsoft aurait aimé proposer le service sur des appareils tels que l’iPhone 12.

iPhone 12: performances avec Apple

Google Stadia est disponible depuis fin 2019. Le service de streaming de jeux de Google prend en charge de nombreux appareils Android, en particulier ceux du concurrent d’Apple Samsung. En plus des meilleurs smartphones de la série Galaxy S20, vous pouvez également utiliser le service sur les Galaxy Note 9 et Note 10, par exemple. Les smartphones de jeu Razer Phone et Asus ROG Phone prennent également en charge le service.

Il est douteux que le manque de prise en charge du streaming de jeux réduise le succès de l’iPhone 12. Selon les prévisions initiales, le smartphone devrait être inégalé en termes de performances: cela est rendu possible par le chipset A14 interne, qui serait jusqu’à 15% plus rapide que le Snapdragon 865+. Avec un prix éventuellement bas, il devrait en résulter un ensemble global cohérent.