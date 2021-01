iPhone 12 Pro: un prototype repéré avec le logiciel interne d’Apple

L’iPhone 12 Pro est disponible dans les magasins depuis un certain temps, maintenant, étonnamment, des images d’un prototype ont été distribuées en ligne. Ils montrent une première version du smartphone avec un logiciel Apple interne.

Le développeur Giulio Zompetti a les enregistrements du prototype sur Twitter mis en ligne, écrit MacRumors. Il montre l’iPhone 12 Pro dans une première version dans la couleur populaire bleu Pacifique. Même si la variante de couleur semble un peu plus sombre sur les images, elle devrait être la couleur finale. Mais la vue de l’écran d’accueil est bien plus intéressante. Car: il n’y a aucune trace d’iOS 14 ici.

Apple utilise le logiciel interne «SwitchBoard» pour les tests

Au lieu de cela, un système d’exploitation appelé « SwitchBoard » est utilisé, qui est une version de test interne d’iOS 14 sans interface utilisateur graphique. Apple l’utilise pour tester à l’avance de nouvelles fonctionnalités. Le logiciel a déjà été vu dans certains modèles prototypes dans le passé, tels que des services tels que Console, USBHost, QRCode, Fiabilité et certains plus récents tels que Ness et Astro.

L’iPhone 12 devrait apporter à Apple un succès en 2021

L’iPhone 12 Pro a été présenté à l’automne 2020: la caractéristique la plus marquante par rapport à son prédécesseur est le design angulaire, qui rappelle le langage de conception de l’iPhone 4 ou de l’iPhone 5. C’est également le premier téléphone mobile Apple que les utilisateurs peuvent utiliser pour surfer sur le réseau cellulaire rapide 5G.

Pour la première fois, Apple n’incluait plus de bloc d’alimentation avec l’iPhone, ce qui a initialement provoqué le ridicule chez certains fabricants – mais les observateurs estiment que cette étape devrait être copiée. Néanmoins, l’iPhone 12 pourrait devenir un véritable best-seller et offrir à Apple une 2021 réussie.