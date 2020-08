iPhone 12 Pro Max: une photo de fuite montre des différences par rapport au Galaxy Note 20 Ultra

Quelle est la différence entre l’iPhone 12 Pro Max et le Galaxy Note 20 Ultra? Sans aucun doute, les deux meilleurs smartphones de Samsung et d’Apple seront beaucoup comparés entre eux. Une photo devrait maintenant nous montrer le dos des deux appareils côte à côte.

Une différence entre l’iPhone 12 Pro Max et le Galaxy Note 20 Ultra attire immédiatement l’attention: les caméras des smartphones sont très différentes. Ils ont la même position, dans le coin supérieur gauche du dos. Mais les objectifs du modèle iPhone sont disposés différemment, tout comme les capteurs. Vous pouvez retrouver ladite photo ci-dessous dans cet article, qui provient du réseau chinois Weibo.

iPhone 12 Pro Max: plus court, mais plus large

Ce qui est particulièrement visible sur l’appareil photo de l’iPhone 12 Pro Max, c’est la disposition des capteurs. Selon les rumeurs, l’appareil photo apportera le capteur dit “LIDAR”, que l’iPad Pro possède également. Ce capteur est responsable des enregistrements 3D – et, selon les nouvelles de Sparrow, sera probablement un peu plus petit sur l’iPhone que sur l’iPad.

iPhone 12 Pro Max contre Samsung Galaxy Note 20 Ultra (© 2020 Weibo / 老 爆 科技)

En plus des appareils photo, l’iPhone 12 Pro Max et le Galaxy Note 20 Ultra diffèrent également dans leurs dimensions. Si l’image correspond à la réalité, le nouveau grand iPhone est bien plus court que le Galaxy Note 20 Ultra. En contrepartie, il est apparemment un peu plus large que l’actuel produit phare de Samsung.

Quand a lieu la keynote?

On dit depuis longtemps que le design de l’iPhone 12 contient de nombreux éléments de l’iPad Pro. En plus des coins légèrement plus plats, cela s’appliquerait également au capteur LIDAR. De plus, l’apparence rappelle celle de l’iPhone 4 et de l’iPhone 5. La keynote sur les quatre nouveaux modèles au total est donc très attendue.

Cependant, la date de l’événement pour iPhone 12 Pro Max and Co. n’est pas encore tout à fait claire. Jusqu’à présent, Apple n’a envoyé aucune invitation officielle. Il est possible, par exemple, qu’Apple tienne le discours d’ouverture comme d’habitude en septembre, mais le lancement sur le marché n’aura lieu que quelques semaines plus tard; ou l’événement aura également lieu un peu plus tard que d’habitude. Quoi qu’il en soit: Samsung attendra également avec impatience la sortie du concurrent Galaxy Note 20.