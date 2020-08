iPhone 12 Pro Max: une fuite révèle des détails sur l’écran et la caméra 120 Hz

Un leaker bien connu a révélé les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 12 Pro Max. Celles-ci incluent un écran 120 Hz et une mise au point automatique de l’appareil photo compatible LiDAR, comme le révèle un modèle de pré-production.

Leaker Jon Prosser explique les nouvelles fonctionnalités du prétendu iPhone 12 Pro Max à l’aide d’un modèle préliminaire. Il a dédié sa dernière vidéo au sujet, écrit Mashable. L’appareil n’est pas le produit de vente final, mais une unité d’un lot de test pour le processus de validation du produit. En d’autres termes: la dernière phase de test avant la mise en production de masse du smartphone. Bien que cela soit plutôt improbable, les fonctionnalités de l’édition finale peuvent encore différer, les informations doivent donc être considérées avec un peu de prudence.

Mise au point automatique avec la technologie LiDAR

En conséquence, l’iPhone 12 Pro Max bénéficie d’une mise au point automatique basée sur la technologie LiDAR, qui fait déjà son travail dans l’iPad Pro. La technologie mesure les distances entre les objets à l’aide de faisceaux laser. De plus, la caméra du nouveau modèle haut de gamme devrait enregistrer des vidéos en 4K à 120 images par seconde (FPS) et des vidéos au ralenti en 4K à 240 FPS. Un mode de photographie nocturne amélioré devrait également être disponible, ce qui permet des temps d’exposition plus longs en particulier lorsque le smartphone est sur une surface solide.

ID de visage plus rapide et affichage 120 Hz

En plus de la reconnaissance faciale améliorée de Face ID, qui est censée fonctionner plus rapidement et sous différents angles, l’accent est principalement mis sur le nouvel écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une option permettant de changer automatiquement le taux de rafraîchissement en fonction du contenu de l’écran doit également être intégrée. Un point d’interrogation demeure car, selon Prosser, toutes les unités de test n’ont pas l’option 120 Hz à bord, ce qui signifie que la fonctionnalité pourrait encore être supprimée jusqu’à la version finale.

Angulaire comme l’iPhone 5

Le design devrait également différer légèrement de la génération actuelle d’iPhone et, avec ses bords plats, rappeller davantage l’iPhone 5. Les coins de l’écran sont légèrement incurvés, tandis que l’iPhone 12 Pro Max est censé être un peu plus léger que l’iPhone 11 Pro Max. La caméra principale, par contre, devrait être dix pour cent plus grande.

Nous n’avons pas à attendre trop longtemps: Apple présentera probablement sa nouvelle gamme d’iPhone à la mi-octobre. En raison de la situation mondiale tendue et des difficultés de production associées, les nouveaux modèles seront mis en vente un peu plus tard cette année que d’habitude.