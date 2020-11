iPhone 12 Pro Max: le succès surprend apparemment même Apple

L’iPhone 12 est évidemment en train de devenir un succès pour Apple: en particulier, les meilleurs modèles d’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont estimés être plus demandés que prévu. Pour Apple, l’importante affaire de Noël devrait bien se passer cette année.

Mais non seulement les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont bien accueillis par le connaisseur Apple Ming Chi Kuo, comme le rapporte AppleInsider. La demande pour d’autres appareils est également plus élevée que prévu, y compris par exemple le nouvel iPad Air, l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE ainsi que les MacBook avec la nouvelle puce M1 en interne.

Ventes d’AirPods inférieures aux attentes

Mais selon Kuo, il n’y a pas que des gagnants: l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini seraient moins populaires auprès des clients que prévu. La demande d’AirPods a jusqu’à présent été au moins inférieure aux attentes. Apparemment, les attentes en matière de ventes de casques étaient élevées après qu’Apple a annoncé qu’elle expédierait les nouveaux modèles d’iPhone sans EarPods. Il existe également des restrictions dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

L’analyste ose également regarder vers 2021: par exemple, les fortes ventes des iPhone 12 Pro et Pro Max devraient se poursuivre jusqu’au printemps 2021. Au second semestre, Kuo attend de nouveaux MacBook avec la puce M1, probablement aussi un MacBook Pro 14 pouces et un MacBook Pro 16 pouces. L’Apple Watch, en revanche, recevra un design «amélioré» en 2021.

iPhone 12 Pro Max: caméra supérieure et écran supérieur

Les fonctionnalités de l’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max ne sont pas des moindres destinées aux photographes (amateurs). Le professionnel Austin Mann, par exemple, a déjà démontré de manière impressionnante la force des résultats de la triple caméra. Mais les experts disent que je n’ai pas non plus à masquer l’affichage: selon DisplayMate, l’écran a établi des records dans onze catégories.

Si vous voulez savoir quel matériel Apple installe dans le produit phare: il y a aussi un démontage de l’iPhone 12 Pro Max. Et en termes de résilience, le smartphone Apple n’a pas à se cacher de la concurrence, comme le montre un test de chute.