iPhone 12 Pro Max: le démontage montre un module de caméra plus grand

Les experts en réparation d’iFixit ont également démonté l’iPhone 12 Pro Max. Le démontage du quatrième et dernier modèle de la nouvelle série de smartphones d’Apple a montré, entre autres, le module de caméra plus grand et la batterie en forme de L du modèle Max.

Selon iFixit, le stockage d’énergie est le composant le plus frappant qui attire immédiatement l’attention lorsque l’iPhone 12 Pro Max est ouvert. Apple a utilisé pour la première fois une telle batterie en forme de L sur le précédent iPhone 11 Pro Max. L’iPhone 12 Pro, quant à lui, dispose d’une batterie rectangulaire, censée également compenser les coûts accrus d’installation d’un modem 5G.

La batterie de l’iPhone 12 Pro Max est de 14,13 Wh (3687 mAh), la plus grande de la gamme actuelle, tandis que les iPhone 12 et 12 Pro ont 10,78 Wh (2815 mAh). Par rapport à l’ancien iPhone 11 Pro Max avec 15,04 Wh (3969 mAh), cependant, la capacité de la batterie du nouveau modèle Max a diminué.

Les mini aimants stabilisent le capteur de la caméra

Le module caméra est encore plus intéressant que la batterie de l’iPhone 12 Pro Max. Il est nettement plus grand que l’iPhone 12 en raison d’un capteur différent – selon iFixit, Apple utilise même le plus grand capteur jamais installé sur un iPhone dans le 12 Pro Max. Quatre aimants dans le module de caméra sont responsables de la nouvelle stabilisation optique de l’image avec déplacement du capteur. Le système déplace le capteur des milliers de fois par seconde pour compenser les petits mouvements de la main.

Les iPhones encore difficiles à réparer par vous-même

IFixit attribue 6 points sur 10 pour la réparabilité de l’iPhone 12 Pro Max. Le lecteur de carte SIM modulaire et les joints en caoutchouc pour fixer les haut-parleurs au lieu de l’adhésif habituel sont bons pour les réparations autogérées. Les réparations, cependant, sont encore rendues plus difficiles par les propres vis d’Apple, l’étanchéité améliorée du smartphone et le verre sensible à l’avant et à l’arrière.