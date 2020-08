iPhone 12 Pro Max: la vidéo de la production révèle des détails sur l’écran

C’est ainsi que devrait être équipé l’écran de l’iPhone 12 Pro Max: Jon Prosser, connu pour ses fuites Apple, a publié une vidéo qui aurait mis en lumière le nouveau smartphone phare. L’accent est mis sur l’affichage du nouveau grand modèle d’iPhone.

La vidéo publiée par la chaîne YouTube “Front Page Tech” proviendrait de la production de l’iPhone 12. Il existe des “tests de validation de produit”, dans lesquels l’affichage est également testé et filmé. Vous pouvez trouver la vidéo en haut de cet article. Le clip montre apparemment le menu des paramètres de l’écran – ainsi que l’option pour le taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Réglage automatique de la fréquence

Une question fait depuis longtemps l’objet de rumeurs: l’iPhone 12 sera-t-il doté d’un écran 120 Hz? Après qu’il y ait eu récemment des signes qu’Apple n’offrirait qu’un taux de rafraîchissement inférieur avec le successeur de l’iPhone 11, l’inverse semble maintenant se confirmer. Au moins pour le produit phare – et bien sûr à condition que les informations contenues dans la vidéo correspondent à la réalité.

Selon la vidéo, l’iPhone 12 Pro Max offrira également la possibilité d’utiliser ce que l’on appelle un «taux de rafraîchissement adaptatif». Dans ce mode, le smartphone peut régler automatiquement le taux de rafraîchissement entre 60 Hz et 120 Hz – en fonction du contenu affiché sur l’écran. Un taux de rafraîchissement élevé est particulièrement avantageux pour le contenu en mouvement, comme les jeux et les animations.

Scanner et encoche LIDAR

De plus, la vidéo donne un aperçu de la fonction du scanner LIDAR, qui devrait être installé sur l’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Le scanner prend en charge l’autofocus et peut ainsi améliorer la qualité de l’image, en particulier pour les enregistrements de nuit et vidéo. Un tel scanner était jusqu’à présent disponible dans l’iPad Pro – à partir duquel Apple n’a apparemment pas seulement adopté des éléments de conception.

La vidéo peut apparemment également répondre à une question passionnante: quelle est la taille de l’encoche de l’iPhone 12 Pro Max? Apparemment, le renfoncement (impopulaire) pour les capteurs de la caméra frontale est tout aussi grand que dans le précédent iPhone 11 Pro Max.Mais il y a une différence: l’affichage de l’heure comprend désormais également AM ou PM – ce qui est évidemment dû au 6,7 pouces légèrement plus grand. L’affichage devient possible. A titre de comparaison: l’iPhone 11 Pro Max dispose d’un écran de 6,5 pouces.

Sortie probablement en octobre

A noter: même si la vidéo est authentique, Apple peut encore apporter des modifications jusqu’à la sortie de l’iPhone 12. Jusqu’à présent, on ne sait pas quand Apple tiendra la keynote sur l’iPhone 12. En raison de la pandémie corona en cours, qui a également un impact sur la production, le lancement sur le marché devrait avoir lieu un peu plus tard que d’habitude. Apple peut également reporter un peu l’événement qui l’accompagne.