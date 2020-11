iPhone 12 Pro Max dans le test DisplayMate: le meilleur écran jamais vu?

Le site Web DisplayMate a récemment pris l’iPhone 12 Pro Max – et les experts ont été absolument ravis: le smartphone Apple a reçu le « Best Smartphone Display Award » et la plus haute note jamais attribuée pour les performances d’affichage par les spécialistes des écrans de téléphone mobile, un A +!

Selon DisplayMate, l’écran de l’iPhone 12 Pro Max n’est rien de moins qu’un écran «à la pointe de la technologie». Le produit phare d’Apple a pu établir ou battre des records dans onze catégories, ajoutant le record de la plupart des records. L’iPhone 12 Pro Max remplace son prédécesseur l’iPhone 11 Pro, qui a établi neuf records pour lui-même.

L’iPhone 12 Pro Max excelle dans ces catégories

Voici les différentes catégories dans lesquelles l’iPhone 12 Pro Max a établi de nouveaux records:

Voici ce que dit DisplayMate à propos du débat 60 contre 120 Hz

Avec la sortie de la série iPhone 12, certains utilisateurs ont été déçus que les écrans des nouveaux smartphones ne puissent gérer que 60 au lieu de 90 voire 120 Hz. DisplayMate commente l’écran 60 Hz de l’iPhone 12 Pro Max comme suit: «Au lieu de taux de rafraîchissement plus élevés tels que 90 et 120 Hz, qui sont actuellement plus courants, l’écran de l’iPhone 12 Pro Max a un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. En combinaison avec le temps de réponse très rapide de l’écran OLED et le processeur et le GPU très rapides, le taux de rafraîchissement de 60 Hz devrait être suffisant pour la plupart des applications. «