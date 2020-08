iPhone 12 Pro: l’affichage 120 Hz est un gros problème pour Apple

L’iPhone 12 Pro devrait avoir un écran avec une lecture très fluide à 120 Hz – mais des problèmes inattendus pourraient contrecarrer ce plan. Deux scénarios sont désormais envisageables.

Selon l’analyste du secteur Ross Young et Jon Prosser, le nouvel écran 120 Hz présente à Apple et à ses fournisseurs de plus grandes difficultés, écrit MacRumors. Cela pourrait conduire Apple à installer uniquement un écran normal à 60 Hz dans l’iPhone 12 Pro, et une version ultérieure est également dans la pièce. Le problème n’est pas l’achat d’écrans compatibles 120 Hz pour le nouvel iPhone, mais les pilotes d’affichage nécessaires. Si Apple ne veut pas attendre les pilotes requis, l’iPhone 12 Pro devrait être livré avec un écran standard – l’option la plus probable, selon Young.

Apple n’aurait pas prévu un écran 120 Hz depuis le début

L’expert de l’industrie fournit l’explication appropriée pour les problèmes inattendus: un affichage 120 Hz ne faisait pas partie de la planification dès le départ. Le défi dans ce cas n’est pas facile, mais il y a encore de l’espoir. Si les clients Apple souhaitent un écran 120 Hz très grand, Apple pourrait décider de le publier plus tard. Dès juillet, Apple a souligné que les iPhones de cette année seront mis en vente un peu plus tard que d’habitude.

Keynote iPhone aurait lieu à la mi-octobre

Le choix de l’écran par Apple reste incertain – la variante la plus sûre d’un écran ordinaire est plus probable. Il reste encore du temps: Apple souhaiterait dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones à la mi-octobre, environ un mois plus tard que d’habitude. La raison en est la situation sanitaire toujours tendue, qui affecte en particulier la zone de production.