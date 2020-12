iPhone 12 Pro: Avez-vous aussi ce problème mystérieux?

Certains modèles de la série iPhone 12 rencontrent actuellement des problèmes. De nombreux utilisateurs se plaignent que leur appareil se décharge plus rapidement qu’il ne devrait en réalité être le cas. Les propriétaires de l’iPhone 12 Pro semblent particulièrement concernés.

Dans le forum d’assistance officiel d’Apple, par exemple, un utilisateur écrit qu’il avait supposé que son iPhone 12 Pro serait légèrement moins durable que le modèle précédent qu’il possédait également. Mais en pratique, les deux appareils seraient des mondes séparés. Le niveau de batterie de ses nouveaux téléphones portables a été réduit de 4% par heure – et ce, lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Il n’y avait qu’une connexion au réseau WLAN et 5G.

iPhone 12 Pro: Qu’est-ce qui aspire la batterie si rapidement?

Son premier instinct fut de couper la connexion cellulaire. Mais même cela ne pouvait pas ralentir la perte d’électricité. L’utilisateur a signalé le problème à la fin du mois d’octobre. En attendant, plus de 1000 autres demandent une solution à ce problème, dont la cause reste cependant incertaine.

Un ingénieur présumé de l’industrie des communications mobiles souligne un fait étrange: le niveau de la batterie est réduit dans une mesure similaire pendant la journée et la nuit, bien que la puissance requise devrait en fait dépendre de l’intensité d’utilisation. Même le mode d’économie d’énergie de l’iPhone 12 Pro n’a apparemment presque aucun effet.

La différence entre la «perte de batterie» observée et attendue est illustrée par deux courbes, que vous pouvez voir dans le tweet suivant:

Bug iOS ou double SIM responsable?

L’expert cellulaire pourrait imaginer que la fonction double SIM de l’iPhone 12 Pro est responsable de la baisse du niveau de la batterie. Il voulait enquêter sur cette hypothèse, mais n’a jusqu’à présent pas rendu compte de ses conclusions – bien que son dernier message remonte à plus d’un mois.

Un autre utilisateur avait contacté directement le support Apple pour un problème similaire et avait demandé une diagonale technique. La vérification n’a révélé aucun défaut matériel, c’est pourquoi il a supposé un bogue iOS. Il a également publié un schéma de son problème de batterie dans le forum:

En conséquence, le niveau de batterie de son iPhone 12 Pro est réduit de 40% du jour au lendemain. Même s’il a désactivé Bluetooth et les mises à jour en arrière-plan pour les applications.

IPhone 12 (mini) également touché?

L’iPhone 12 Pro semble être le plus souvent touché, presque tous les articles font référence à cet appareil. Parfois, cependant, on peut également lire que d’autres téléphones portables Apple sortis à l’automne sont censés se décharger exceptionnellement rapidement du jour au lendemain. Nous ne pouvons pas le confirmer après notre test iPhone 12 – et tous les propriétaires de la version Pro ne semblent pas non plus concernés. Si vous êtes pris, soyez patient: il n’est pas improbable qu’il s’agisse d’un problème logiciel qu’Apple résoudra avec une future mise à jour iOS.