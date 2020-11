iPhone 12 Pro avec Trump ou son successeur – Et Biden?

Un iPhone 12 Pro avec le président américain Trump? Ou avec son challenger? Ou avec Biden? Caviar, connu pour ses modèles de luxe extravagants, lance le produit phare actuel d’Apple dans une édition spéciale. Quel est le groupe cible au juste?

Le caviar est connu pour décorer les produits phares actuels d’Apple et de Samsung à l’image de politiciens bien connus. Le raffineur sort maintenant l’iPhone 12 Pro et le 12 Pro Max dans une édition spéciale. Les silhouettes des têtes de Trump et Biden sont immortalisées sur le smartphone plaqué or, et il y a 750 sable d’or. Avec le titre « Sands of Time », le constructeur souhaite rendre hommage au changement actuel.

iPhone 12 Pro pour 15000 €

Comme d’habitude, les éditions spéciales de Caviar ne sont pas bon marché. Le prix de la plus petite version de stockage de l’iPhone 12 Pro (128 Go) est de 14 900 €. Pour 512 Go de stockage, vous devez calculer avec 15 590 dollars. L’iPhone 12 Pro Max dans cette version de mémoire déchire un trou beaucoup plus grand dans le portefeuille: le caviar coûte 19050 € pour cela.

La question reste de savoir s’il y a réellement autant de personnes (riches) intéressées par un iPhone 12 Pro avec le président américain et son successeur désigné. Parce que l’expérience a montré que la plupart des gens ne devraient avoir de sympathie que pour l’un des deux politiciens. En conséquence, la question se pose encore plus qu’avec les autres éditions de Caviar, qui devrait réellement l’acheter. Cependant, selon Caviar, il n’y a que 46 pièces.

En tant que CyberPhone ou avec un Poutine en or

Avant même la sortie des meilleurs smartphones d’Apple 2020, Caviar avait annoncé un modèle spécial: depuis juillet, vous pouvez vous attendre à l’iPhone 12 Pro Victory Pure Gold. Cette version de luxe coûte l’équivalent d’un peu moins de 20 000 euros. L’expédition est gratuite.

Mais le caviar peut parfois être aussi «bon marché»: l’iPhone 11 Pro de l’édition Cybertrack est disponible à partir de 7 000 dollars. Incidemment, la société ne propose pas seulement des modèles d’iPhone, même si ceux-ci sont apparemment les plus populaires. En 2016, par exemple, le Galaxy S7 était également disponible en version Poutine – pour un fier 27000 €. Cela est toujours d’actualité quatre ans plus tard, au moins en termes d’apparence.