iPhone 12 Pro: aussi cher qu’un téléphone portable de milieu de gamme à fabriquer

Les coûts matériels de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro devraient être gérables. Les smartphones Apple ne sont donc pas aussi chers à fabriquer que leur prix de vente le suggère. Apple sort-il vraiment avec un bénéfice clair ou la première impression est-elle fausse?

Le matériel de l’iPhone 12 coûte au constructeur américain l’équivalent de 313,48 euros, tandis que l’iPhone 12 Pro coûte 341,22 euros. Cela vient d’un rapport de GMSArena. Le portail s’appuie sur les informations des experts japonais du démontage Fomalhaut Techno Solutions. Les appareils sont disponibles en magasin pour 876,30 euros ou 1120 euros (modèle Pro).

La différence est donc de 562,82 euros ou 778,78 euros. A titre de comparaison: le Galaxy Note 20 Ultra coûtera 461,18 euros en production, avec un prix public de 1166 euros. Il y a donc une différence de 734,82 euros entre le coût du matériel et le prix de vente.

iPhone 12 Pro – Voici comment les coûts sont répartis

L’un des composants les plus chers de l’iPhone 12 Pro serait l’écran OLED de Samsung. Cela coûte l’équivalent d’environ 58,80 euros par unité. Le modem X55 5G de Qualcomm coûte environ 75,60 euros. L’appareil photo Sony semble être comparativement bon marché à 6,22 euros pour l’iPhone 12 et 6,64 euros pour l’iPhone 12 Pro. Encore une fois la comparaison avec Samsung: avec le Galaxy S20 Ultra, dont le coût matériel est de 443,54 euros, un appareil photo coûte environ 90,72 euros.

D’autres composants tels que la RAM intégrée à près de 11 euros et la mémoire interne à 16 euros ne sont pas non plus si chers selon le rapport. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne payez pas près de 800 euros pour le nom.

Les coûts de matériel ne sont pas des coûts de développement

Les coûts de matériel de l’iPhone 12 Pro n’incluent pas les coûts de développement et d’emballage qu’un smartphone passe de la conception à la livraison. Des équipes de chercheurs et de techniciens travaillent sur l’avenir des appareils, et ils veulent tous être payés. Il y a aussi des développements dans lesquels de l’argent est investi, mais qui se révèle par la suite non rentable et peut-être écrasé.

Et bien sûr, une entreprise veut aussi faire des bénéfices. C’est ce qu’il faut pour grandir et développer de nouvelles techniques. Vous avez également besoin de réserves financières pour développer davantage le logiciel et lui fournir en permanence de nouvelles mises à jour. Ce sont également des coûts qui sont idéalement couverts par la vente des appareils sur une période plus longue.

Les nombreux tests de stabilité sur l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ont également montré qu’Apple ne fonctionnait pas avec des matériaux de qualité inférieure. Le cadre en acier inoxydable et le verre «Ceramic Shield» en particulier protègent mieux les produits phares actuels que les autres appareils. Le fait qu’Apple puisse encore produire à si bas prix au final est certainement dû aux bonnes conditions que le constructeur américain a négociées pour les matériaux.

